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Sivilce tedavisi için gitti, organları iflas etti! Genç kızın hayatı altüst oldu! Milyonlarca insan o ilacı kullanıyor...

Sivilce tedavisi için gittiği doktorun yazdığı bir ilaç 27 yaşındaki Elle Dunn isimli genç kızı az daha öldürüyordu. Milyonlarca insana yazılan antibiyotik, organlarının iflas etmesine neden oldu.

Sivilce tedavisi için gitti, organları iflas etti! Genç kızın hayatı altüst oldu! Milyonlarca insan o ilacı kullanıyor...
Jale Uslu

27 yaşındaki Elle Dunn, kız kardeşinin düğününden hemen önce bir dermatolog tarafından sivilcelerinden kurtulmak için minosiklin yazıldı. Yaygın olarak reçete edilen bu antibiyotik nedeniyle hayatı bitiyordu.

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ORGANLARI İFLAS ETMEYE BAŞLADI

Dunn, antibiyotik ilacı almaya başladıktan birkaç gün sonra 'çenesinin kilitlenmeye başladığını' ve 'tuhaf döküntüler çıkmaya' başladığını gördü. Ancak ailesi, kızın semptomlarının 'normal' olduğunu söylese de, kızın döküntüleri kısa sürede tüm kollarına ve bacaklarına yayıldı. 40 derece ateşle hastaneye kaldırılan Dunn, 30 dakika boyunca nefes alamadı ve solunum cihazına bağlanmak zorunda kaldı.

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TikTok videosunda "Organlarımın her biri iflas ediyordu ve anne ve babama gerçekten öleceğimi söylediler." diyen Dunn, ilk başka doktorların durumunu çözemediğini söyledi. İki hafta sonra doktorlar ona Parvovirüs teşhisi koydu. Parvovirüs, çoğunlukla çocukları etkileyen, yüz döküntülerine ve ateşe neden olabilen bulaşıcı bir virüs. Ancak sonraki iki ay boyunca semptomları kötüleşince yoğun ağrıları devam etti ve hastaneye geri döndü.

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TIP ÖĞRENCİSİ FARK ETTİ

Sonunda bir tıp öğrencisi, bir hafta boyunca bu hastalık hakkında bilgi edindikten sonra DReSS sendromuna yakalandığını fark etti. DReSS sendromu en sık antibiyotiklerle tetiklenir ve herhangi bir antibakteriyel ilacın kullanımıyla ortaya çıkabilir. Belirtileri arasında vücudun her yerinde kızamığa benzer döküntüler, yüksek ateş, kanda beyaz kan hücrelerinin artması, lenf bezlerinde şişme ve iç organlarda yaralanmalar sayılabilir.

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Sendromun tam olarak nasıl tetiklendiği henüz bilinmiyor ancak uzmanlar bunun genellikle genetik faktörler ve bağışıklık sisteminin bazı ilaçlara verdiği tepkinin birleşiminden kaynaklandığına inanıyor.

1 MİLYON AMERİKALIYA REÇETE EDİLİYOR

Minosiklin, zatürre ve bazı durumlarda akne de dahil olmak üzere çeşitli bakteriyel enfeksiyonlar için her yıl yaklaşık 1 milyon Amerikalıya reçete ediliyor. Yüzdeki sivilceler genellikle hormonal dengesizlikler ve tıkalı gözenekler sonucu ortaya çıksa da ciltteki bakterilerden de kaynaklanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
sivilce antibiyotik
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