SİYAD 2019’un 'En İyi Yabancı Filmi' olarak Parazit’i (Parasite) seçti

SİYAD üyeleri tarafından geçen yıl Türkiye'de sinemalarda vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda en çok oyu alarak birinci sırada yer alan Parazit'in ithalatçısına ödülü, mart ayında düzenlenecek 52. SİYAD Ödül Töreni'nde verilecek.

Yönetmen Bong Joon-ho, yedinci filmi Parazit (Parasite / Gisaengchung), 72. Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye ile ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Altın Küre ile ödüllendirilen film; biri zengin biri fakir iki ailenin bir şekilde yollarının kesişmesiyle başlayan bir takım olayları konu alıyor.

SİYAD üyelerinin seçimiyle belirlenen 2019 yılının en iyi 20 yabancı filmi aldıkları oy sırasına göre şunlar:

1-Parazit

2-Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi

3-Şüphe

4-Arakçılar

5-Joker

6-Sarayın Gözdesi

7-Acı ve Zafer

8-Uzun Kız

9-Mutlu Lazzaro

10-Üzgünüz, Size Ulaşamadık

11-Eş Anlamlılar

12-Sınır

13-Bir Zamanlar Hollywood’da

14-Monos

15-Dogman

16-Sisters Biraderler

17-Altın Eldiven

18-Yüzleşme

19-Ritüel

20-Kefernahum

YERLİ SİNEMANIN ÖDÜLLERİ HAFTAYA AÇIKLANACAK

SİYAD, yine üyelerinin oylarıyla belirleyeceği 2019 Türkiye Sineması Ödülleri'nin adaylarını ise önümüzdeki hafta açıklayacak. 2019 Türkiye Sineması Ödülleri'ni kazananlar da mart ayında düzenlenecek 52. SİYAD Ödül Töreni'nde ödüllerine sahip olacaklar.



