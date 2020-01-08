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  4. SİYAD 2019’un 'En İyi Yabancı Filmi' olarak Parazit’i (Parasite) seçti

SİYAD 2019’un 'En İyi Yabancı Filmi' olarak Parazit’i (Parasite) seçti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), Güney Kore yapımı Parazit’i 2019’un 'En İyi Yabancı Filmi' seçti.

SİYAD 2019’un 'En İyi Yabancı Filmi' olarak Parazit’i (Parasite) seçti

SİYAD üyeleri tarafından geçen yıl Türkiye'de sinemalarda vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda en çok oyu alarak birinci sırada yer alan Parazit'in ithalatçısına ödülü, mart ayında düzenlenecek 52. SİYAD Ödül Töreni'nde verilecek.

Yönetmen Bong Joon-ho, yedinci filmi Parazit (Parasite / Gisaengchung), 72. Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye ile ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Altın Küre ile ödüllendirilen film; biri zengin biri fakir iki ailenin bir şekilde yollarının kesişmesiyle başlayan bir takım olayları konu alıyor.

SİYAD üyelerinin seçimiyle belirlenen 2019 yılının en iyi 20 yabancı filmi aldıkları oy sırasına göre şunlar:

1-Parazit
2-Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi
3-Şüphe
4-Arakçılar
5-Joker
6-Sarayın Gözdesi
7-Acı ve Zafer
8-Uzun Kız
9-Mutlu Lazzaro
10-Üzgünüz, Size Ulaşamadık
11-Eş Anlamlılar
12-Sınır
13-Bir Zamanlar Hollywood’da
14-Monos
15-Dogman
16-Sisters Biraderler
17-Altın Eldiven
18-Yüzleşme
19-Ritüel
20-Kefernahum

YERLİ SİNEMANIN ÖDÜLLERİ HAFTAYA AÇIKLANACAK

SİYAD, yine üyelerinin oylarıyla belirleyeceği 2019 Türkiye Sineması Ödülleri'nin adaylarını ise önümüzdeki hafta açıklayacak. 2019 Türkiye Sineması Ödülleri'ni kazananlar da mart ayında düzenlenecek 52. SİYAD Ödül Töreni'nde ödüllerine sahip olacaklar.


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