HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Siyah akik taşı faydaları nelerdir, ne anlama gelir? Siyah akik taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Siyah akik taşı faydaları nelerdir, ne anlama gelir? Siyah akik taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

31.03.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elmas, zümrüt ve safir gibi pahalı taşlar kadar popüler olmasa da, siyah akik taşı da en eski ve en yaygın kullanılan doğal taşlardan biridir. Siyah renkte olması nedeniyle eski çağlardan beri güçlü bir koruyucu taş olarak bilinir. Taşın rengi, yapısı ve enerjisi, insanlar tarafından yüzyıllardır çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Günümüzde siyah akik taşı, takı yapımında tercih edilirken, kişisel niyetler ve hedefler doğrultusunda meditasyon ve şifa çalışmalarında da gözde bir seçimdir.

Siyah akik taşı faydaları nelerdir, ne anlama gelir? Siyah akik taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Siyah akik taşı kalsedon ailesine aittir ve silika minerali grubundan gelir. Doğal olarak bulunan taşlar çeşitli boyutlarda ve şekillerde olabilirler. Siyah akik taşı doğal oluşumu sırasında minerallerin hareketleri nedeniyle farklı desenler ve benekler oluşturur. Bu nedenle her taşın birbirinden farklı ve benzersiz bir görünümü vardır. Siyah akik taşının tarih boyunca kullanımı oldukça yaygındır. Antik Mısırlılar taşı bedenlerini korumak ve ruhlarını yükseltmek için kullandılar. Antik Romalılar taşı gençleştirici özellikleri için tercih ettiler ve taşı savaşlarda koruyucu bir amulet olarak üzerlerinde taşıdılar.

Siyah akik taşı ne işe yarar?

Siyah akik taşı gibi doğal taşların faydaları kişiden kişiye değişebilir ve herhangi bir tıbbi durumu tedavi etmez. Ancak bu taşın enerjilerinin insan sağlığına faydalı olduğu bilinen bir durumdur. Siyah akik taşı faydaları:

  • Zihinsel netlik: Odaklanma ve konsantrasyonu arttırır. Bu nedenle öğrenme, çalışma veya yaratıcılık gerektiren işlerde kullanılır.
  • Negatif enerji: Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olur. Bu nedenle koruyucu bir tılsım olarak kullanılır.
  • Stres ve kaygı: Stres ve kaygıyı azaltır. Meditasyon ve şifa çalışmalarında kullanılır.
  • Cesaret ve güç: Ccesaret verici enerjisi sayesinde kişinin kendine olan güvenini arttırır. Ayrıca zorlu durumlarla başa çıkmayı kolaylaştırır.
  • Şifa: Fiziksel ve zihinsel sağlık için de kullanılabilir. Örneğin, ağrıyı azaltmaya, stresi azaltmaya, uyku kalitesini arttırmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar.
  • Koruyucu tılsım: Geçmişte savaşçılar tarafından koruyucu tılsım olarak kullanılmıştır. Bugün de kişisel koruma ve güvenlik için kullanılabilir.

Siyah akik taşı anlamı nedir?

Siyah akik taşının anlamı ve sembolizmi yüzyıllardır farklı kültürlerde ve inançlarda değişiklik göstermiştir. Genel olarak siyah akik taşı koruma, güç, cesaret, cesaretlendirme ve zihinsel netlikle ilişkilendirilir. Antik Mısır'da siyah akik taşı, hayatın sonsuz döngüsüyle bağlantılı olarak ölüm ve yeniden doğuşu sembolize ederdi. Ayrıca antik Romalılarda cesaret ve güç sembolü olarak kullanılırdı. Orta Çağ Avrupası'nda kötü enerjileri uzaklaştırarak kişinin bedenini ve ruhunu koruduğuna inanılırdı. Ayrıca savaşçılar tarafından kullanılan bir koruyucu tılsım olarak da bilinirdi. Günümüzde kişisel gücü, cesareti ve zihinsel netliği arttırmak için kullanılır. Ayrıca negatif enerjileri uzaklaştırmaya yardımcı olarak ruh halini de yükseltir.

İlginizi Çekebilir

Anyolit taşı ne işe yarar?

Anyolit taşı ne işe yarar?

 Kalsit taşı özellikleri nelerdir?

Kalsit taşı özellikleri nelerdir?

 Kristal kuvars enerjiyi dengeler mi?

Kristal kuvars enerjiyi dengeler mi?

 Sedef taşı nasıl temizlenir?

Sedef taşı nasıl temizlenir?

 Kırmızı akik kalp çakrasına iyi gelir mi?

Kırmızı akik kalp çakrasına iyi gelir mi?

 Oltu taşı ne işe yarar?

Oltu taşı ne işe yarar?

Gerçek siyah akik taşı nasıl anlaşılır?

Siyah akik taşını ayırt etmek için siyah akik taşı özellikleri bilinmelidir. Siyah akik taşı özellikleri:

  • Gerçek siyah akik taşı yoğun bir taştır ve ağırlığı sahte taşlara göre daha fazladır.
  • Siyah akik taşı 6.5-7 sertlik derecesine sahip bir taştır, bu nedenle çizilmeye karşı oldukça dayanıklıdır. Sahte taşlar daha yumuşaktır ve daha kolay çizilebilir.
  • Gerçek siyah akik taşı yoğun bir siyah renge sahiptir ve içinde beyaz damarlar veya lekeler yoktur. Bazı sahte taşların renkleri daha soluk veya lekeli olabilir.
  • Gerçek siyah akik taşı ışık geçirgenliği düşük bir taştır. Bu nedenle taşın arkasına ışık tutulduğunda ışık taşın içinden geçemez ve taşın yüzeyinde sadece karanlık bir görüntü oluşur. Sahte taşların ışık geçirgenliği daha yüksek olduğu için taşın arkasına tutulan ışık taşın içinden geçerek daha net bir görüntü oluşturur.
  • Gerçek siyah akik taşı çatlak veya kırıklar içermemelidir. Bu taşın doğal olmadığını veya işlemden geçirildiğini gösterir.

Siyah akik taşı taşı nasıl temizlenir?

Siyah akik taşı gibi doğal taşlar diğer enerjileri emebilirler bu nedenle düzenli olarak temizlenmeleri önemlidir. Ancak her temizleme yöntemi her taş için uygun olmayabilir, bu nedenle taşınızı temizlemeden önce özellikle hassas veya kırılgan taşlar için doğru yöntemi öğrenmek için bir uzmana danışmanız önerilir.

  • Siyah akik taşını su altında hafifçe ovuşturarak temizleyebilirsiniz. Ancak akik taşları suya uzun süre maruz kalmamalıdır.
  • Akik taşını tuzlu su içinde bekletmek taşın enerjisini ve gücünü artırabilir. Ancak tuzlu su taşın yüzeyindeki çatlak ve kırıkları artırabileceği için sadece sağlam taşlar için önerilir.
  • Siyah akik taşını güneş ışığı altında bırakarak enerjisini yenileyebilirsiniz. Ancak taşın yüzeyi matlaşabilir veya solabilir, bu nedenle güneşte temizleme işlemini çok sık yapmaktan kaçının.
  • Palo Santo veya tütsü kullanarak siyah akik taşını temizleyebilirsiniz. Taşı tütsünün veya palo santonun dumanı ile birkaç dakika boyunca tutun.
  • Akik taşını kristal kümeleri üzerinde birkaç saat boyunca bırakarak temizleyebilirsiniz. Kristal kümeleri taşın enerjisini temizleyip yeniden dengeler.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbn-i Sina özel önerisi! 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı...İbn-i Sina özel önerisi! 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı...
CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!
AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
doğal taş doğal taşlar doğal taşlar ve özellikleri doğal taş arındırma doğal taş nasıl arındırılır

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

Listede yer almamıştı! Bakan Koca'dan yeni açıklama

Listede yer almamıştı! Bakan Koca'dan yeni açıklama

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

CHP binası önünde hareketlilik! "Seçimlerin seyrini değiştirecek hamle..."

CHP binası önünde hareketlilik! "Seçimlerin seyrini değiştirecek hamle..."

Canlı yayında oy oranlarını açıkladı! 'AK Parti birinci'

Canlı yayında oy oranlarını açıkladı! 'AK Parti birinci'

CHP seçimi kazanmayı kafasına koymuş

CHP seçimi kazanmayı kafasına koymuş

İlginizi Çekebilir

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.