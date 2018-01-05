MAGAZİN

Siyah Beyaz Aşk 12. Bölüm 3. fragman: Ferhat tetiği çekecek mi?

DİZİ HABERLERİ | 05.01.2018 14:56 | Son Güncelleme 2 saat önce

Siyah Beyaz Aşk 12. yeni bölüm için heyecan giderek artıyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm için yayımlanan 3. fragman bu bölümün şimdiye kadar ki en kritik bölüm olacağını gösteriyor. Hakkında gerçekleri öğrenen Ferhat, silahını Namık'ın kafasına dayayacak. Peki Ferhat Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde tetiği çekecek mi?

Siyah Beyaz Aşk 12. Bölüm 3. fragman: Ferhat tetiği çekecek mi?

Siyah Beyaz Aşk'ın 8 Ocak'a ertelenen 12. bölümü dizinin şimdiye kadar ki en heyecanlı ve en duygusal bölümü olacağa benziyor. Son olarak yayımlanan Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm 3. fragman ile yeni bölüm heyecanı arttı.

Dizinin bu bölümünde Ferhat, kendisiyle ilgili gerçekleri, bir yalanlar dünyasında yaşadığını öğrenecek ve bu onu çılgına çevirecek. Silahını Aslı'nın öldürülmesini emreden Namık'ın başına dayayacak. Peki içine düştüğü bu durumda Aslı'nın kalbine sığınan Ferhat, tetiği çekecek mi?

SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜM 3. FRAGMAN

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yeni bölümünde Ferhat, hakkındaki tüm gerçekleri öğreniyor; Aslı'dan başka kimsesinin olmadığını anlıyor!

Yeter ile Namık Emirhan'ın konuşmalarını duyan Aslı, Ferhat'tan yıllarca saklanan büyük yalanı öğrenmişti. Bunu Ferhat'a açıklamak istese de tüm ailesini karşısına almayı göze alamamıştı. Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'nın öldürülmesi emredilir. Aslı'yı kurtarmaya çalışan Ferhat, acı gerçekle de yüzleşmek zorunda kalır. 12 yaşında küçücük bir çocukken katil olmak zorunda kalan Ferhat, bunun hesabını tüm ailesinden sormaya kalkışır. Namık Emirhan'ı öldürmeye kalkan Ferhat, geçmişin intikamını almak ister. Yıllardır büyük bir yalanın içinde yaşayan Ferhat, yanında olan Aslı'nın kalbine sığınır.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Aslı büyük bir ikilemde. Ferhat’a gerçekleri söylemeli mi yoksa onu korumak için susmalı mı? Aslı kendi içinde bocalarken Ferhat da Aslı ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorundadır. Ebru bir taraftan ailenin içine sızmanın yolunu bulurken bir taraftan da Cem ile evlilik kararı almışlardır. Namık, Aslı’nın geçmişindeki kirli dosyaları bulup çıkarırken Ferhat, Aslı’yı korumak için onu özgür bırakır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
siyah beyaz aşk yeni bölüm siyah beyaz aşk 12. bölüm fragman

En Çok Okunan Haberler

Münir Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul hayatını kaybetti

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın 11. bölüm 2. fragman: Şirin, Bahar'ın eve dönüşünü neden destekleyecek?

Kadın 11. bölüm 2. fragman: Şirin, Bahar'ın eve dönüşünü neden destekleyecek?

İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm bu akşam var mı? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Star TV yayın akışı

İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm bu akşam var mı? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Star TV yayın akışı

Beyaz Show bu akşam var mı? Beyaz Show'un konukları kimler? İşte 5 Ocak Kanal D yayın akışı

Beyaz Show bu akşam var mı? Beyaz Show'un konukları kimler? İşte 5 Ocak Kanal D yayın akışı

Mehmetçik Kut’ül Amare'nin yayın tarihi belli oldu

Mehmetçik Kut’ül Amare'nin yayın tarihi belli oldu

Nebahat Çehre Yuvamdaki Düşman'da dönüyor

Nebahat Çehre Yuvamdaki Düşman'da dönüyor

Vatanım Sensin yeni bölüm bu akşam Kanal D yayın akışında var mı? Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı çıktı mı?

Vatanım Sensin yeni bölüm bu akşam Kanal D yayın akışında var mı? Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı çıktı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.