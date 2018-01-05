Siyah Beyaz Aşk 12. Bölüm 3. fragman: Ferhat tetiği çekecek mi?

Siyah Beyaz Aşk'ın 8 Ocak'a ertelenen 12. bölümü dizinin şimdiye kadar ki en heyecanlı ve en duygusal bölümü olacağa benziyor. Son olarak yayımlanan Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm 3. fragman ile yeni bölüm heyecanı arttı.

Dizinin bu bölümünde Ferhat, kendisiyle ilgili gerçekleri, bir yalanlar dünyasında yaşadığını öğrenecek ve bu onu çılgına çevirecek. Silahını Aslı'nın öldürülmesini emreden Namık'ın başına dayayacak. Peki içine düştüğü bu durumda Aslı'nın kalbine sığınan Ferhat, tetiği çekecek mi?

SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜM 3. FRAGMAN

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yeni bölümünde Ferhat, hakkındaki tüm gerçekleri öğreniyor; Aslı'dan başka kimsesinin olmadığını anlıyor!

Yeter ile Namık Emirhan'ın konuşmalarını duyan Aslı, Ferhat'tan yıllarca saklanan büyük yalanı öğrenmişti. Bunu Ferhat'a açıklamak istese de tüm ailesini karşısına almayı göze alamamıştı. Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'nın öldürülmesi emredilir. Aslı'yı kurtarmaya çalışan Ferhat, acı gerçekle de yüzleşmek zorunda kalır. 12 yaşında küçücük bir çocukken katil olmak zorunda kalan Ferhat, bunun hesabını tüm ailesinden sormaya kalkışır. Namık Emirhan'ı öldürmeye kalkan Ferhat, geçmişin intikamını almak ister. Yıllardır büyük bir yalanın içinde yaşayan Ferhat, yanında olan Aslı'nın kalbine sığınır.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?



Aslı büyük bir ikilemde. Ferhat’a gerçekleri söylemeli mi yoksa onu korumak için susmalı mı? Aslı kendi içinde bocalarken Ferhat da Aslı ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorundadır. Ebru bir taraftan ailenin içine sızmanın yolunu bulurken bir taraftan da Cem ile evlilik kararı almışlardır. Namık, Aslı’nın geçmişindeki kirli dosyaları bulup çıkarırken Ferhat, Aslı’yı korumak için onu özgür bırakır.