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Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölüm fragmanı izle: Aslı ile Özgür kaçırılıyor!

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ  | 15.02.2018 15:43 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı izleyenleri şok etti. Aslı ile Ferhat'ın mutluluklarına Cüneyt gölge düşürüyor. İkili, başbaşa romantik anlar yaşadıkları yere baskın yapan Cüneyt, Aslı ve Özgür'ü kaçırıyor. İşte heyecanlandıran Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölüm fragmanı izle: Aslı ile Özgür kaçırılıyor!

Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Kanal D'de pazartesi akşamları yayınlanan Siyah Beyaz Aşk'ta Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol başrolleri paylaşıyor. Boşanmanın eşiğinden dönen Aslı ile Ferhat, yarım kalan hikayelerini, başbaşa geçirdikleri romantik anlar ile tamamlamaya çalışıyor. Fakat Cüneyt, onların bu mutluluklarını bozuyor. Önce Özgür'ü kaçıran Cüneyt, daha sonra da Aslı'yı kaçırıyor. İşte Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aslı ile Ferhat, aralarındaki engelleri kaldırdıktan sonra kendilerini aşkın kollarına bırakırlar. Fakat bu mutluluk anları çok uzun sürmez. Ailelerinin başına gelen belaların sorumlusu olarak Aslı'yı gören Namık Emirhan, onun öldürülmesi için Cüneyt'e emir verir. Namık Emirhan'ın sağ kolu olmak isteyen Cüneyt, hırsları için Aslı'yı öldürmeye karar verir.

Aslı, yapılan plan sonucu kaçırılır. Ferhat'a bir kötü haber de Yiğit'in oğlu Özgür'den gelir. Özgür de kaçırılır ve Ferhat, kardeşi Yiğit ile birlikte hareket etmek durumunda kalır. Ferhat, Aslı'yı kurtarabilecek mi? Cüneyt, Namık Emirhan'ın gözüne girebilecek mi? Ferhat ile Namık Emirhan'ın yeni yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak?



SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslı, Ferhat’ı terk etmeye karar verir ancak Ferhat’ın Aslı’yı bırakmaya niyeti yoktur. Ferhat, Aslı’yı durdurmaya çalışırken kaza geçirirler. Ölümden dönen çiftin hayata tutunmak için, birbirlerinden başka bir şeyleri yoktur.

İdil, Yeter’in onu merdivenlerden ittiğini söyleyince ortalık karışır. Namık bebeğinin ölümünden Yeter’i sorumlu tutar ve onu Bolu’ya göndermeye karar verir. Ancak kapı önüne konan Yeter’in elinden tutmak için uzun zamandır bekleyen bir başkası vardır.

Aslı ve Ferhat herkesten ve her şeyden uzak romantik bir gece geçirirken, yanı başlarında Cüneyt’in onlar için hazırladığı kötü sürprizden haberleri yoktur.

Güzel ve Çirkin’in birbirine kavuştuğu bu gece hangi sürprizlere gebe?

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 19 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Yapım : D Productions
Yapımcı : Lale Eren, Ayşe E. Durmaz
Drama Koordinatörü : Emel Sakarya Aksoy
Yönetmen : Altan Dönmez
Uygulayıcı Yapımcı : Ebru Sakal
Senaryo
: Erkan Birgören, Banu Tekcan

Genel Hikaye
: Eylem Canpolat, Sema Ergenekon

Müzik : Yıldıray Gürgen
Görüntü Yönetmeni : A. Münür Gürsoy
Sanat Yönetmeni : Murat Güney
Oyuncular : İbrahim Çelikkol (Ferhat), Birce Akalay(Aslı), Muhammet Uzuner (Namık), Arzu Gamze Kılınç (Yeter), Selin Şekerci (Ayhan), Ece Dizdar (İdil), Deniz Celiloğlu (Yiğit), Cahit Gök (Cüneyt), Uğur Aslan (Cem), Sinem Ünsal (Gülsüm), Kadriye Kenter (Handan), Macit Koper (Azad)

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