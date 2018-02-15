Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölüm fragmanı izle: Aslı ile Özgür kaçırılıyor!

Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Kanal D'de pazartesi akşamları yayınlanan Siyah Beyaz Aşk'ta Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol başrolleri paylaşıyor. Boşanmanın eşiğinden dönen Aslı ile Ferhat, yarım kalan hikayelerini, başbaşa geçirdikleri romantik anlar ile tamamlamaya çalışıyor. Fakat Cüneyt, onların bu mutluluklarını bozuyor. Önce Özgür'ü kaçıran Cüneyt, daha sonra da Aslı'yı kaçırıyor. İşte Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aslı ile Ferhat, aralarındaki engelleri kaldırdıktan sonra kendilerini aşkın kollarına bırakırlar. Fakat bu mutluluk anları çok uzun sürmez. Ailelerinin başına gelen belaların sorumlusu olarak Aslı'yı gören Namık Emirhan, onun öldürülmesi için Cüneyt'e emir verir. Namık Emirhan'ın sağ kolu olmak isteyen Cüneyt, hırsları için Aslı'yı öldürmeye karar verir.

Aslı, yapılan plan sonucu kaçırılır. Ferhat'a bir kötü haber de Yiğit'in oğlu Özgür'den gelir. Özgür de kaçırılır ve Ferhat, kardeşi Yiğit ile birlikte hareket etmek durumunda kalır. Ferhat, Aslı'yı kurtarabilecek mi? Cüneyt, Namık Emirhan'ın gözüne girebilecek mi? Ferhat ile Namık Emirhan'ın yeni yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak?