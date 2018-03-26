Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölümü: Aslı'nın aldığı karar Ferhat'ı ölüme sürüklüyor!

Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu akşam Kanal D ekranında yayınlanacak Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde birçok gelişme yaşanacak. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Aslı ile Ferhat arasındaki ilişki çıkmaza giriyor. Aslı, kürtaj yaptırmadığını Ferhat'a söylemiyor ve onun öyle yaptığına inanmasını sağlıyor. Ferhat ise Aslı'nın bebeği aldırdığını düşünerek Namık'ın söylediği ve ucunda ölüm olan işe düşünmeden atılıyor. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde yaşanacaklar, fragmanlar ve özet...

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İlgiyle izlenen ve takip edilen dizinin son bölümünde Aslı'nın hamile olduğu geçirdiği bir kaza sonrasında öğreniyor. Fakat bu haber bile Ferhat ile boşanmalarına engel olamıyor. Hatta Aslı bebeği aldıracağını Ferhat'a söylüyor. Ferhat, bunu engellemek istese bile zamanında yetişemiyor.

Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde ise Aslı, kürtaj olmamış fakat bunu Ferhat'tan saklıyor. Ferhat’tan ayrılmayı kafasına koyan Aslı içinden onu sevdiğini haykırsa da geri adım atmaz, aldırmaktan vazgeçtiği bebeğini de tek başına büyütmeye kararlıdır. Aslı tüm bu kararların arkasında durabilecek mi? Ferhat gerçeği çok geç olmadan öğrenebilecek mi?