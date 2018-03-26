Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölümü: Aslı'nın aldığı karar Ferhat'ı ölüme sürüklüyor!

Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu akşam Kanal D ekranında yayınlanacak Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde birçok gelişme yaşanacak. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Aslı ile Ferhat arasındaki ilişki çıkmaza giriyor. Aslı, kürtaj yaptırmadığını Ferhat'a söylemiyor ve onun öyle yaptığına inanmasını sağlıyor. Ferhat ise Aslı'nın bebeği aldırdığını düşünerek Namık'ın söylediği ve ucunda ölüm olan işe düşünmeden atılıyor. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde yaşanacaklar, fragmanlar ve özet...
Siyah Beyaz Aşk yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İlgiyle izlenen ve takip edilen dizinin son bölümünde Aslı'nın hamile olduğu geçirdiği bir kaza sonrasında öğreniyor. Fakat bu haber bile Ferhat ile boşanmalarına engel olamıyor. Hatta Aslı bebeği aldıracağını Ferhat'a söylüyor. Ferhat, bunu engellemek istese bile zamanında yetişemiyor.
Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde ise Aslı, kürtaj olmamış fakat bunu Ferhat'tan saklıyor. Ferhat’tan ayrılmayı kafasına koyan Aslı içinden onu sevdiğini haykırsa da geri adım atmaz, aldırmaktan vazgeçtiği bebeğini de tek başına büyütmeye kararlıdır. Aslı tüm bu kararların arkasında durabilecek mi? Ferhat gerçeği çok geç olmadan öğrenebilecek mi?
Bu arada Aslı ailesinden geriye kimsenin kalmadığını düşünürken hayatına giren yeğeni Jülide, büyük bir sırrı da beraberinde getirir. Aslı’nın bunca zaman ablasından ve annesinden ayrı kalmasına sebep olan büyük sır nedir? Genç, masum, mağdur görünen Jülide ile Aslı’nın hayatında neler değişecek?
Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm izle (26 Mart Pazartesi 20.00 Kanal D)
Ferhat ise Namık’la birlikte hayatının en büyük işine adım atarken tehlikenin farkındadır. Aslı’yı ve bebeğini kaybettiğini düşünen Ferhat gözünü karartmış ölüme yürürken, Yiğit de aynı davanın peşindedir. Ferhat’ın karşısına çıkan Yiğit onu kaybetmemek için neleri göze alacak?
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