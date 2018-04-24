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Siyah Beyaz Aşk 27. son bölüm izle: Ferhat namlunun ucunda! (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 24.04.2018 09:51 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 27. son bölümü dün akşam Kanal D ekranlarında hayranları ile buluştu. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı dizinin son bölümü sonrasında Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Yiğit'in telefonuna gelen mesaj sonrası Yusuf ile buluşmaya gider ve Namık'ın gönderdiği adamın hedefine girer. Ferhat gerçeği öğrenebilecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk son bölümü...

Siyah Beyaz Aşk 27. son bölüm izle: Ferhat namlunun ucunda! (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 27. Bölümde Aslı ile Ferhat’ı önemli bir sınav bekliyordu. İkili arasına soğuk rüzgarların girmesine sebep yine Vildan ve çocuğu oldu. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Aslı'ya herşeyi açıklamak, tüm sakladıklarını söylemek zorunda kalır. Bu durum ikili arasında ciddi mesafe koyar. Aslı'nın bundan sonra ne yapacağı ise merak konusudur. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Jülide çirkin planlarına devam etti. Namık ile olan ilişkisini kullanan Jülide, diğer yandan Vildan'ın aklını çelmeyi başarmak üzeredir. Siyah Beyaz Aşk 27. bölüm final sahnesinde ise Ferhat, Yiğit'in telefonuna gelen mesaj üzere harekete geçer. Namık'ın hakkında bildiklerini söyleyeceğim diye Yusuf ile buluşmaya gider. Fakat Namık da buluşmadan haberdardır ve önlemi alır. Gönderdiği adamın hedefinde Yusuf mu yoksa Ferhat mi var? Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk son bölümü...

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk son bölümde; Aslı’dan, annesinin intikamını almak için hayatına birden bire dahil olan Jülide, planlarını devreye sokmaya başlar. Jülide, Namık Emirhan ile gizli kapılar ardında yürüttüğü aşkını da amaçları için kullanmaya hazırlanır. İlk olarak Vildan ile Ferhat’ın bir gece birlikte olduklarını öğrenen Jülide, Özge’nin babasının Ferhat olduğunu ortaya çıkarır.

Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle

Ferhat, bu gerçeği Aslı’dan saklamakta kararlıdır. Aslı’nın hamile olduğunu ve doğumdan sonra kendisine açıklayacağını dile getiren Ferhat, herkesin de ağzını bu konuda kapalı tutmasını ister. Yiğit ile Ferhat’ın yüzleşmesi, her zamanki gibi olaylı geçer. Yiğit, Ferhat’ın etrafındakilere zarar verdiğini söyler. Ferhat’ın tepkisi ise gecikmez ve Aslı’yı korumaya çalıştığını ifade eder. Yiğit, Ferhat’ın kaçak dövüştüğünü düşünür ve Aslı’ya gerçekleri itiraf etmesi gerektiğini belirtir.

Aslı ile Ferhat arasında beklenen yüzleşme gerçekleşir. Ferhat, Aslı’nın ne yaparsa onu terk edeceğini merak eder. Aslı, bu konuda oldukça nettir ve Ferhat’ın yalan söylemesi ilişkilerinin sonu olacağını söyler. Ferhat, ne yapacağını bilemez. Özge’nin kendi kızı olduğunu açıklaması, onun en büyük sınavı olacaktır. Aslı, Ferhat’ın kendisinden hiçbir şey saklamamasını ister. Üstelik Aslı, Ferhat ile Vildan arasında yaşananları merak eder. Ferhat, bu kez köşeye sıkıştığını anlamıştır ve gizli gerçeği açıklama noktasına gelmiştir.

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D'de dün akşam ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk son bölümü heyecanla izlendi. Son bölümde hem Jülide, hem Ferhat hem de Namık Aslı'ya itirafta bulundular. Aslı'yı en çok yaralayan ise Ferhat'ın itirafları oldu. Bu yüzden Aslı ne karar verecek merakla bekleniyor. Diğer yandan Ferhat, Yiğit'e mesaj atıp herşeyi açıklayacağını söyleyen Yusuf ile buluşmaya gider. Fakat Namık'ın gönderdiği adam da oradadır ve silahının hedefinde Ferhat vardır. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ama aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

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