Siyah Beyaz Aşk 27. son bölüm izle: Ferhat namlunun ucunda! (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 27. Bölümde Aslı ile Ferhat’ı önemli bir sınav bekliyordu. İkili arasına soğuk rüzgarların girmesine sebep yine Vildan ve çocuğu oldu. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Aslı'ya herşeyi açıklamak, tüm sakladıklarını söylemek zorunda kalır. Bu durum ikili arasında ciddi mesafe koyar. Aslı'nın bundan sonra ne yapacağı ise merak konusudur. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Jülide çirkin planlarına devam etti. Namık ile olan ilişkisini kullanan Jülide, diğer yandan Vildan'ın aklını çelmeyi başarmak üzeredir. Siyah Beyaz Aşk 27. bölüm final sahnesinde ise Ferhat, Yiğit'in telefonuna gelen mesaj üzere harekete geçer. Namık'ın hakkında bildiklerini söyleyeceğim diye Yusuf ile buluşmaya gider. Fakat Namık da buluşmadan haberdardır ve önlemi alır. Gönderdiği adamın hedefinde Yusuf mu yoksa Ferhat mi var? Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk son bölümü...

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk son bölümde; Aslı’dan, annesinin intikamını almak için hayatına birden bire dahil olan Jülide, planlarını devreye sokmaya başlar. Jülide, Namık Emirhan ile gizli kapılar ardında yürüttüğü aşkını da amaçları için kullanmaya hazırlanır. İlk olarak Vildan ile Ferhat’ın bir gece birlikte olduklarını öğrenen Jülide, Özge’nin babasının Ferhat olduğunu ortaya çıkarır.