Siyah Beyaz Aşk acı sonla mı bitecek? Aslı ölüyor mu? İşte final fragmanı

İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın başrollerde oynadığı Siyah Beyaz Aşk ekrana veda ediyor. Siyah Beyaz Aşk 32. bölüm final fragmanı da yayınlandı. Aslı ölüm kalım savaşı veriyor; Ferhat için kritik bekleyiş başlıyor!

Jülide, teyzesi Aslı'dan intikam almak için bir anda hayatına dahil olmuştu. Hasta yatağında komiser Cem'i öldüren Jülide, annesinin intikamı için son darbeyi Aslı'ya vurmaya kalkışır. Tıpkı annesinin intiharı gibi Aslı'yı mutfağa kilitler ve gazdan zehirlenerek ölmesi için kaderine bırakır. Jülide, yaptığından pişman olsa da her şey için çok geçtir.

Ferhat ise Cüneyt ile yüzleştikten sonra Aslı'nın büyük bir tehlikede olduğunu öğrenir. Aslı'yı hastaneye kaldıran Ferhat için zor dakikalar başlar. Aslı ve karnındaki bebeklerinden müjdeli haberi bekleyen Ferhat, ona ve çevresine verdiği zararın pişmanlığını yaşamaya başlar.

Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu final bölümüyle 28 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SİYAH BEYAZ AŞK GENEL KONUSU NEDİR?

Erkeğin kararmış kalbine, çiçek açtırmaya yemin etmiş bir kadın düşer. Can alan el, hayat veren elle buluşur. Aşk en olmazı oldurur. Çünkü aşk bütün kötülükleri temize çeker, değiştirir, iyileştirir!