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Siyah Beyaz Aşk acı sonla mı bitecek? Aslı ölüyor mu? İşte final fragmanı

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ  | 22.05.2018 22:14 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ın 32. ve final bölüm fragmanı yayınlandı. 28 Mayıs Pazartesi günü 32. bölümüyle ekrana veda edecek olan Siyah Beyaz Aşk'ın final bölümünde, hastanede yaşam savaşı veren Aslı ölecek mi?

Siyah Beyaz Aşk acı sonla mı bitecek? Aslı ölüyor mu? İşte final fragmanı

İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın başrollerde oynadığı Siyah Beyaz Aşk ekrana veda ediyor. Siyah Beyaz Aşk 32. bölüm final fragmanı da yayınlandı. Aslı ölüm kalım savaşı veriyor; Ferhat için kritik bekleyiş başlıyor!

Jülide, teyzesi Aslı'dan intikam almak için bir anda hayatına dahil olmuştu. Hasta yatağında komiser Cem'i öldüren Jülide, annesinin intikamı için son darbeyi Aslı'ya vurmaya kalkışır. Tıpkı annesinin intiharı gibi Aslı'yı mutfağa kilitler ve gazdan zehirlenerek ölmesi için kaderine bırakır. Jülide, yaptığından pişman olsa da her şey için çok geçtir.

Ferhat ise Cüneyt ile yüzleştikten sonra Aslı'nın büyük bir tehlikede olduğunu öğrenir. Aslı'yı hastaneye kaldıran Ferhat için zor dakikalar başlar. Aslı ve karnındaki bebeklerinden müjdeli haberi bekleyen Ferhat, ona ve çevresine verdiği zararın pişmanlığını yaşamaya başlar.

Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu final bölümüyle 28 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SİYAH BEYAZ AŞK GENEL KONUSU NEDİR?
Erkeğin kararmış kalbine, çiçek açtırmaya yemin etmiş bir kadın düşer. Can alan el, hayat veren elle buluşur. Aşk en olmazı oldurur. Çünkü aşk bütün kötülükleri temize çeker, değiştirir, iyileştirir!

Ferhat, peşine düştüğü adamı yaşatmak için bir doktora ihtiyaç duyar. Kendini insanları iyileştirmeye adamış olan doktor Aslı ile yolları bu sebeple kesişir. Hayatta asla yan yana gelemeyecek, siyahla beyaz kadar zıt iki insan. Aslı, zorla alıkonulduğu çiftlikte baskı altında yaralı bir adama hayat vermeye çalışırken görmemesi gereken bir şey görür. İyilik meleği sandığı, Ferhat’ın dayısı Namık’ın aslında bir katil olduğuna tanık olur. Artık Aslı’nın yaşaması imkansızdır. Namık tarafından ölüm fermanı imzalanır. Ferhat tam Aslı’yı öldüreceği sırada ona yaşaması için bir şans tanır. Tek bir şartla… Aslı’nın hayatını değiştirecek bir şartla. Bu “şart” hem Aslı’nın hem de Ferhat’ın hayatını kökünden değiştirecektir.

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