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Siyah Güneş, Locarno ve Saraybosna Film Festivali’nde

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SİNEMA TV  | 09.08.2019 12:06 | Son Güncelleme

Ercan Kesal’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Siyah Güneş’ kısa filmi, Locarno ve Saraybosna Film Festivali'ne seçildi.

Siyah Güneş, Locarno ve Saraybosna Film Festivali’nde

Daha önce Gürcan Keltek’in Meteorlar ve Gulyabani filmlerinin yapımcılığını üstlenen Arda Çiltepe'nin yönetmen koltuğuna oturduğu kısa filmi Siyah Güneş, Locarno Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak. Film, ardından Saraybosna Film Festivali’nde gösterilecek.

Yapımını Vigo Film’den Alara Hamamcıoğlu ve Yumurta Yapım’dan Öykü Canlı'nın üstlendiği Türkiye ve Almanya ortak yapımı film, Locarno Film Festivali'nin ve Saraybosna Film Festivali’nin kısa film bölümlerinde Türkiye’yi temsil edecek.

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Oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Ercan Kesal, Sencar Sağdıç, Seren Şirince, Semih Gülen ve Ariya Toprak’ın yer aldığı filmin başrolünü Enes Yurdaün üstleniyor. Siyah Güneş, son dileği yakılmak olan babasının adadaki cenazesine yetişmeye çalışan bir oğulun Ege kasabalarında girdiği dolambaçlı yolu konu ediniyor.

7 Ağustos'ta başlayan Locarno Film Festivali, 17 Ağustos'a kadar devam edecek.


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Saraybosna Film Festivali Siyah Güneş ercan kesal

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