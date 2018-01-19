Siyah İnci 16. son bölüm izle: Hazal sonunda özgür olabilecek mi? (Siyah İnci yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah İnci 16. bölümü dün akşam Star TV'de ekranlara geldi ve izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Aziz Toprak'ın suçlarından beraat etmesi ve hapisten çıkması ile birlikte Hazal'ın Vural'dan boşanma kararı alması ve annesinin evine taşınması ile bayram sevinci yaşanıyor. Fakat bu sevinç ne kadar sürecek diye merakla beklenirken Vural, hamlesini adliyede yapıyor. Hazal'ı boşanma kararında vazgeçirmek isteyen Vural, Hazal'ı silah ile tehdit ediyor. İzleyicilerin şok olduğu sahnede neler oldu?

SİYAH İNCİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hande Erçel ile Tolgahan Sayışman'ın başrolünde oynadığı Siyah İnci son bölümde Hazal özgürlüğüne kavuşabildi mi? Star TV'de dün akşam ekrana gelen Siyah İnci 16. bölümde Hazal, Vural'ın kendisini yıllardır kandırdığını doktorun söylediği "Sen bakiresin" sözü ile öğrendikten sonra boşanmak için harekete geçti. Vural ile boşanma kararı alan Hazal, eşyalarını toplarak annesinin evine taşındı. Diğer yandan eve gelen Kenan, Aziz Toprak'ın az sonra geleceği müjdesini verdi. Hazal ise bir yandan yıllardır istemediği bir evlilikten kurtulmanın diğer yandan babasına kavuşmanın sevinci yaşamaktadır. Kenan ise Hazal'ın Vural'dan boşanacağını duyduğu zaman şaşırır. Siyah İnci son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.