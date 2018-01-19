Siyah İnci 16. son bölüm izle: Hazal sonunda özgür olabilecek mi? (Siyah İnci yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah İnci 16. bölümü dün akşam Star TV'de ekranlara geldi ve izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Aziz Toprak'ın suçlarından beraat etmesi ve hapisten çıkması ile birlikte Hazal'ın Vural'dan boşanma kararı alması ve annesinin evine taşınması ile bayram sevinci yaşanıyor. Fakat bu sevinç ne kadar sürecek diye merakla beklenirken Vural, hamlesini adliyede yapıyor. Hazal'ı boşanma kararında vazgeçirmek isteyen Vural, Hazal'ı silah ile tehdit ediyor. İzleyicilerin şok olduğu sahnede neler oldu?
Hande Erçel ile Tolgahan Sayışman'ın başrolünde oynadığı Siyah İnci son bölümde Hazal özgürlüğüne kavuşabildi mi? Star TV'de dün akşam ekrana gelen Siyah İnci 16. bölümde Hazal, Vural'ın kendisini yıllardır kandırdığını doktorun söylediği "Sen bakiresin" sözü ile öğrendikten sonra boşanmak için harekete geçti. Vural ile boşanma kararı alan Hazal, eşyalarını toplarak annesinin evine taşındı. Diğer yandan eve gelen Kenan, Aziz Toprak'ın az sonra geleceği müjdesini verdi. Hazal ise bir yandan yıllardır istemediği bir evlilikten kurtulmanın diğer yandan babasına kavuşmanın sevinci yaşamaktadır. Kenan ise Hazal'ın Vural'dan boşanacağını duyduğu zaman şaşırır. Siyah İnci son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Siyah İnci 16. son bölümü izlemek için tıklayınız
Siyah İnci son bölüm finalinde Hazal, sonunda özgürlüğüne kavuşabilmek için son adımını atmak üzerededir. Mahkeme salonuna doğru avukatları ile gitmek üzere iken Vural, bir anda Hazal'ın kolundan tutarak boşanmaktan vazgeçirmek ister. Fakat Hazal kararında vazgeçmez. Bunun üzerine Vural, silahını çıkarak Hazal'a doğrultur. Ve "Benden yine de boşanmak istiyor musun?" der. Hazal'ın "Senle evli kalacağıma ölürüm" sözü üzerine Vural, silahı ateşler ve Hazal'ı göğsünden vurur. Hazal'ı o şekilde kanlar içinde gören Vural, silahı çenesine dayar. İzleyicilerin heyecanla izlediği sahnede Vural, bir anda Hazal'ın sözü ile irkilir. Vural bir anlık hayale dalmıştır. Gördükleri ise sadece bir hayalden ibarettir. İşte Siyah İnci son bölümde nefesleri kesen sahne...
SİYAH İNCİ 16. BÖLÜM ÖZETİ
Siyah İnci son bölümde; Hazal bunca zaman Vural’ın kendisini kandırdığını öğrenmiş ve bu durumu çözüp hayatını değiştirmek için hemen planlar kurmaya başlamıştır.
Canan Demiroğlu’nu Aziz’in öldürdüğüne inanmayan Kenan gerçek katilin kim olduğunu bulmak için Ahmet’i sıkıştırmaya devam ediyordur. Kenan’ın Ahmet’ten duyacağı haber üzerine herkesin bütün hayatı değişecektir.
Kenan’a olan aşkı yüzünden iyice sınırları aşan Ebru, hem Demiroğlu ailesine yakın olmak için hem de Defne’ye olan hıncından dolayı artık Sinan’a oynamaya başlar. İyice Ebru’nun ağına düşen Sinan’daki değişiklikler Defne’nin gözünden kaçmayacaktır.
Hazal elindeki büyük kozla Vural’ı mahkeme salonuna götürmeye ikna etmiştir. Ancak Vural için Hazal dosyası henüz kapanmamıştır.
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