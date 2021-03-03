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Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor! İşte 10 etkisi

Betül Songur Betül Songur 03.03.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor! İşte 10 etkisi

Sarımsak faydaları sebebiyle sıkça tüketilmesi önerilen besinler arasında. Nem ve ısı ile fermante edilerek elde edilen siyah sarımsak da faydaları ile dikkat çekiyor. Ne kadar beklerse o kadar faydası artan siyah sarımsak, yalnızca bağışıklığı güçlendirmekle kalmıyor kalp sağlığını koruyor, karaciğeri onarıyor, kanserle savaşıyor.

Sarımsağın 2 ay gibi bir süre bekletilerek ısıl işleme maruz bırakılmasıyla elde edilen siyah sarımsak, faydaları ile sağlık sorunlarının devası oluyor. Belli bir dereceyi geçmeyen nem ve ısı ayarı ile zamanla dişleri renk değiştirerek siyaha dönen sarımsak, şeker ve amino asitlerin tepkimeye girmesiyle koyulaşıyor. Siyah sarımsağa rengini verense tepkime sırasında melanoid üretmesi.

Siyah Sarımsağın Faydaları

Beyaz sarımsağa oranla daha fazla antiseptik, antioksidan ve antibakteriyel maddeler içeren siyah sarımsağın bir başka özelliği ise kokusunun daha az olmasıdır. Tadı da daha şekerli, karamelize edilmiş gibidir ve yemesi daha kolaydır. Fosfor, çinko, selenyum, sodyum, demir, manganez, magnezyum, potasyum mineralleriyle birlikte A, B, C, E vitaminlerini içerir.

1. Kanserle savaşır

Kanser ve bitkiler ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda sarımsağın kansere karşı koruyucu etkisi olduğu kanıtlandı. Özellikle siyah sarımsağın içerisinde bulunan alil sülfür, kanser oluşumuna neden olan maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Kanserli hücrelerin de çoğalmasını engelleyen maddeler ihtiva eden siyah sarımsak, vücudun kanserle olan savaşındaki en büyük yardımcılarından biridir.

2. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Mucize gıda olarak adlandırılan sarımsağın bir başka faydası da bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Bağışıklık sistemi, hastalıklarla savaşan en önemli mekanizmadır. Siyah sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirerek, gripten kansere kadar pek çok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde yardımcı olur. Antibakteriyel ve antiviral etkileri olan siyah sarımsak, aynı zamanda vücutta biriken toksinlerle de savaşır.

3. Saçları besler

Siyah sarımsak saç çıkarır mı sorusu, saçları ile ilgili sorun yaşayanların en çok araştırdığı konulardan biridir. Sarımsağın içerisinde barındırdığı E ve B vitaminlerinin saçları besleyerek güçlendirdiği bilinmekte. Siyah sarımsağın saçlara etki etmesi için ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ile karıştırılıp saç maskesi şeklinde uygulama yapılabilir. Ayrıca siyah sarımsak ile hazırlanmış şampuanlardan da aynı fayda elde edilebilir.

4. Tansiyonu düşürür

Damarları genişleten sarımsak, tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur. Ancak düşük tansiyon sorunu yaşayanlar için sarımsak riskli gıdalardan biridir. Tansiyon düşüren ilaçlar ile birlikte sarımsak tüketilmesi tansiyonun normalden düşük seyretmesine sebep olabilir.

5. Antibiyotik etkisi vardır

Antibiyotik etkisi en güçlü bitkilerden olan sarımsağın, fermente işlemi sonunda siyah sarımsağa dönüşmesiyle etkisi artar. Siyah sarımsak antibiyotik etkisiyle, bağırsak enfeksiyonlarından grip, nezle ve boğaz iltihaplarına kadar iyileşme süresini kısaltır. Tarihin bütün dönemlerinde sarımsağın antibiyotik etkisi nedeniyle hastalıkların tedavisinde kullanıldığı bilinir.

6. Kalp sağlığını korur

Yapılan araştırmalar siyah sarımsağın hem kolesterolü dengeleyen hem de kan şekerini düşüren etkisi nedeniyle kalp sağlığına pozitif katkı yaptığını ortaya koymuştur. Siyah sarımsak aynı zamanda damar içinde pıhtılaşma oluşmasını engeller, kalbi besleyen damarları genişletir. Siyah sarımsak tüketmek sadece fiziksel değil psikolojik olarak da olumlu sonuçlar doğurur. Böylece kalbe daha az yük biner, kalp sağlığına doğrudan ve dolaylı olarak etkisi olur.

7. Kemikleri güçlendirir

Siyah sarımsağın yapısında kemik sağlığına iyi gelen çinko, manganez, B vitamini ve kemiklerin bir numaraları dostu kalsiyum bulunur. Ayrıca kalsiyumun yeteri kadar emilmesi için gerekli olan besin öğeleri de siyah sarımsağın içerisinde yer alır. Kalsiyum emilimini artırmak için Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan sarımsaklı yoğurt, siyah sarımsakla hazırlanarak tüketilebilir.

8. Sindirimi kolaylaştırır

Siyah sarımsak sindirimi kolaylaştırırken, bağırsaklarda bulunan parazitlerin vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca var olan bakteriyel sorunların da iyileşme sürecini hızlandırır. Sarımsak mide ağrısı yapar mı diye merak edenler varsa, siyah sarımsağın tadı ve aroması beyaz sarımsağa göre daha hafiftir. Bu nedenle bilinen sarımsağa göre mide için daha az sıkıntı yaratır. Ancak aç karnına tüketilmesi halinde mideye zarar verebilir.

9. Karaciğeri onarır

Uzun süre ilaç ve alkol kullanımı karaciğere zarar verir. Sarımsak ise bu zararı telafi edebilecek özelliklere sahiptir. Ayrıca karaciğerde biriken toksinlerin de atılmasına yardım eder. Karaciğeri temizleyen siyah sarımsak, cilt hastalıkları, kalp ve damar sağlığı açısından koruma sağlarken, sindirim sistemi problemleri, kişinin kendisini mutsuz hissetmesi gibi sıkıntıları da ortadan kaldırır.

10. Yaşlanma karşıtıdır

Siyah sarımsağın bilinen en önemli özelliklerinden biri de hücrelerin yenilenmesine yardım etmesidir. Serbest radikaller ile savaşarak, bunların vücuda zarar vermesini engeller. Canlı kalan hücreler, yaşlanma etkilerinin daha az görülmesini sağlar. Böylece siyah sarımsak tüketmek cildin yaşlanmasının önüne geçer.

Siyah Sarımsak Nasıl Kullanılır?

  • Çiğ sarımsak yutmanın faydaları, pişmiş sarımsağa oranla daha fazladır. Siyah sarımsak, dişler kabukların içinden çıkartıldıktan sonra çiğ olarak tüketilebilir.
  • Siyah sarımsak yemeklere lezzet katmak için de kullanılır. Et, sebze, tavuk yemekleri, salatalar, pizza ve makarnalar, soslar siyah sarımsağın kullanım alanları arasındadır.
  • Kozmetik sektörü de siyah sarımsaktan faydalanır. Saçları besleyen ve güçlendiren etkisi nedeniyle siyah sarımsak özü, şampuanların üretiminde kullanılır. Siyah sarımsak yağı ve kremi de bulunmaktadır.

Siyah Sarımsağın Zararları

  • Siyah sarımsağın tansiyonu düşürücü etkisi bilinir. Ancak tansiyon düşüren ilaçlar ile birlikte aşırı tüketildiğinde, düşük tansiyon sorununa yol açabilir.
  • İçerisinde bulunan kükürt nedeniyle alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Alerjik bir reaksiyon fark edildiğinde acilen bir sağlık kuruluşundan yardım alınmalıdır.
  • Sarımsağın mideye zararları da bulunur. Aşırı miktarda ve aç karnına siyah sarımsak yemek mide yanması, ekşime ve ilerleyen seviyelerde reflü gibi sorunlara neden olabilir.
  • Kan basıncını düşüren siyah sarımsak baş dönmesi yaratabilir.
  • Erkeklerde fazla sarımsak tüketiminin zararları arasında, karaciğer enzimlerini bozarak sperm hareketliliğini olumsuz etkilemesi bulunur. Bunun sonucu olarak da üreme yeteneği zarar görür.
  • Kanı inceltici özelliği nedeniyle ameliyatlardan önce kullanılması sakıncalıdır.
  • Aşırı sarımsak tüketmek vücutta kötü kokuya neden olabilir. Siyah sarımsağın kokusu beyaz sarımsak kadar fazla olmasa da çiğ halde tüketilmesi sonucu ağız kokusu sorunu yaşanabilir.
  • Bazı ilaçlarla birlikte kullanılması, ilaçların etkisini azaltabilir ya da artırabilir.

Siyah Sarımsağın Kalorisi ve Besin Değeri

Miktar (g): 100
Kalori (kcal): 219
Yağ (g): 5.1
Karbonhidrat (g): 39.8
Protein (g): 14

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