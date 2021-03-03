Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor! İşte 10 etkisi

Sarımsağın 2 ay gibi bir süre bekletilerek ısıl işleme maruz bırakılmasıyla elde edilen siyah sarımsak, faydaları ile sağlık sorunlarının devası oluyor. Belli bir dereceyi geçmeyen nem ve ısı ayarı ile zamanla dişleri renk değiştirerek siyaha dönen sarımsak, şeker ve amino asitlerin tepkimeye girmesiyle koyulaşıyor. Siyah sarımsağa rengini verense tepkime sırasında melanoid üretmesi. Siyah Sarımsağın Faydaları Beyaz sarımsağa oranla daha fazla antiseptik, antioksidan ve antibakteriyel maddeler içeren siyah sarımsağın bir başka özelliği ise kokusunun daha az olmasıdır. Tadı da daha şekerli, karamelize edilmiş gibidir ve yemesi daha kolaydır. Fosfor, çinko, selenyum, sodyum, demir, manganez, magnezyum, potasyum mineralleriyle birlikte A, B, C, E vitaminlerini içerir. 1. Kanserle savaşır Kanser ve bitkiler ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda sarımsağın kansere karşı koruyucu etkisi olduğu kanıtlandı. Özellikle siyah sarımsağın içerisinde bulunan alil sülfür, kanser oluşumuna neden olan maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Kanserli hücrelerin de çoğalmasını engelleyen maddeler ihtiva eden siyah sarımsak, vücudun kanserle olan savaşındaki en büyük yardımcılarından biridir.

2. Bağışıklık sistemini güçlendirir Mucize gıda olarak adlandırılan sarımsağın bir başka faydası da bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Bağışıklık sistemi, hastalıklarla savaşan en önemli mekanizmadır. Siyah sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirerek, gripten kansere kadar pek çok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde yardımcı olur. Antibakteriyel ve antiviral etkileri olan siyah sarımsak, aynı zamanda vücutta biriken toksinlerle de savaşır. 3. Saçları besler Siyah sarımsak saç çıkarır mı sorusu, saçları ile ilgili sorun yaşayanların en çok araştırdığı konulardan biridir. Sarımsağın içerisinde barındırdığı E ve B vitaminlerinin saçları besleyerek güçlendirdiği bilinmekte. Siyah sarımsağın saçlara etki etmesi için ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ile karıştırılıp saç maskesi şeklinde uygulama yapılabilir. Ayrıca siyah sarımsak ile hazırlanmış şampuanlardan da aynı fayda elde edilebilir. 4. Tansiyonu düşürür Damarları genişleten sarımsak, tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur. Ancak düşük tansiyon sorunu yaşayanlar için sarımsak riskli gıdalardan biridir. Tansiyon düşüren ilaçlar ile birlikte sarımsak tüketilmesi tansiyonun normalden düşük seyretmesine sebep olabilir.

5. Antibiyotik etkisi vardır Antibiyotik etkisi en güçlü bitkilerden olan sarımsağın, fermente işlemi sonunda siyah sarımsağa dönüşmesiyle etkisi artar. Siyah sarımsak antibiyotik etkisiyle, bağırsak enfeksiyonlarından grip, nezle ve boğaz iltihaplarına kadar iyileşme süresini kısaltır. Tarihin bütün dönemlerinde sarımsağın antibiyotik etkisi nedeniyle hastalıkların tedavisinde kullanıldığı bilinir. 6. Kalp sağlığını korur Yapılan araştırmalar siyah sarımsağın hem kolesterolü dengeleyen hem de kan şekerini düşüren etkisi nedeniyle kalp sağlığına pozitif katkı yaptığını ortaya koymuştur. Siyah sarımsak aynı zamanda damar içinde pıhtılaşma oluşmasını engeller, kalbi besleyen damarları genişletir. Siyah sarımsak tüketmek sadece fiziksel değil psikolojik olarak da olumlu sonuçlar doğurur. Böylece kalbe daha az yük biner, kalp sağlığına doğrudan ve dolaylı olarak etkisi olur. 7. Kemikleri güçlendirir Siyah sarımsağın yapısında kemik sağlığına iyi gelen çinko, manganez, B vitamini ve kemiklerin bir numaraları dostu kalsiyum bulunur. Ayrıca kalsiyumun yeteri kadar emilmesi için gerekli olan besin öğeleri de siyah sarımsağın içerisinde yer alır. Kalsiyum emilimini artırmak için Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan sarımsaklı yoğurt, siyah sarımsakla hazırlanarak tüketilebilir.

8. Sindirimi kolaylaştırır Siyah sarımsak sindirimi kolaylaştırırken, bağırsaklarda bulunan parazitlerin vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca var olan bakteriyel sorunların da iyileşme sürecini hızlandırır. Sarımsak mide ağrısı yapar mı diye merak edenler varsa, siyah sarımsağın tadı ve aroması beyaz sarımsağa göre daha hafiftir. Bu nedenle bilinen sarımsağa göre mide için daha az sıkıntı yaratır. Ancak aç karnına tüketilmesi halinde mideye zarar verebilir. 9. Karaciğeri onarır Uzun süre ilaç ve alkol kullanımı karaciğere zarar verir. Sarımsak ise bu zararı telafi edebilecek özelliklere sahiptir. Ayrıca karaciğerde biriken toksinlerin de atılmasına yardım eder. Karaciğeri temizleyen siyah sarımsak, cilt hastalıkları, kalp ve damar sağlığı açısından koruma sağlarken, sindirim sistemi problemleri, kişinin kendisini mutsuz hissetmesi gibi sıkıntıları da ortadan kaldırır. 10. Yaşlanma karşıtıdır Siyah sarımsağın bilinen en önemli özelliklerinden biri de hücrelerin yenilenmesine yardım etmesidir. Serbest radikaller ile savaşarak, bunların vücuda zarar vermesini engeller. Canlı kalan hücreler, yaşlanma etkilerinin daha az görülmesini sağlar. Böylece siyah sarımsak tüketmek cildin yaşlanmasının önüne geçer.