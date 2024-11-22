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Siyah sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı! Çağla Şıkel'e bakan bir daha baktı! Bel detayıyla...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.11.2024 16:08
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Şık tarzıyla göz kamaştıran 45 yaşındaki Çağla Şıkel, bir etkinlik için tercih ettiği siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Fit vücuduyla hayran bıraktı.

Siyah sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı! Çağla Şıkel'e bakan bir daha baktı! Bel detayıyla...

Son dönemlerde yaptığı meditasyonlarla sık sık gündeme gelen ünlü manken ve sunucu yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor. Fit vücudu ve ilham olan Şıkel, güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

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SIRT DEKOLTELİ ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI!

45 yaşındaki Çağla Şıkel, sık sık davetlerde boy gösteriyor. tarzıyla öne çıkan ünlü isim yine siyah sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı. Her giydiği kıyafeti son dercee iyi taşıyan Şıkel'in elbisesindeki bel detayı dikkatlerden kaçmadı.

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Otel koridordunda verdiği pozları paylaşan Şıkel, yeni tarzıyla çok beğenildi. Takipçilerinden tam not aldı.

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Çağla Şıkel
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