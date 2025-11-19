Mynet Trend

Siyasetçinin kızının OnlyFans hesabı ifşa oldu! İstifa etti...

Avustralya'daki NSW Nationals partisinin lideri Dugald Saunders'ın kızının OnlyFans fenomenleriyle ilgili bir reality şovda yer almasının ardından istifa etti.

Avustralya'daki NSW Nationals partisinin lideri Dugald Saunders'ın kızı Charlie Saunders'ın OnlyFans hesabı üzerinden yetişkinlere özel içerik ürettiğinin ortaya çıkması ortalığı karıştırdı.

TV PROGRAMINDA İFŞA OLDU

Saunders'ın kızının Willow Rae ya da Willow Ray lakaplarıyla içerik ürettiği belirtilirken, genç kadının gizli hesabı televizyon programında ifşa oldu. 19 yaşındaki kadın programda, "Ben kendi kararlarını alabilen bir yetişkinim. Ne istersem onu yaparım" derken görüldü.

Parti lideri baba ise Saunders, "Zor bir karar fakat bunun, geriye bir adım atarak aileme ve kendime daha çok odaklanmam için doğru zaman olduğunu düşünüyorum" diyerek istifasını duyurdu.

