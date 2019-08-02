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Siyaseti bıraktı, köye yerleşip çobanlığa başladı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 02.08.2019 10:08 | Son Güncelleme

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Demokratik Sol Parti'den (DSP) Kemalpaşa Belediye Başkan adayı olan Savaş Memiş, şimdilerde çobanlık yapıyor.

Siyaseti bıraktı, köye yerleşip çobanlığa başladı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Savaş Memiş (34), uzun yıllar Demokratik Sol Parti'nin gençlik kollarından saymanlığa kadar birçok kademesinde görev aldı.

Memiş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde de DSP Kemalpaşa İlçe Başkanlığından istifa edip, belediye başkan adayı olarak seçim yarışına girdi. Gece gündüz demeden seçim çalışmalarında yer alan Memiş, 31 Mart’ta 169 oy aldı.

KÖYDE ÇADIRDA YAŞAMAYA BAŞLADI

Başkanlık yarışını kaybettikten sonra partisinin ilçe başkanlığı görevine geri dönen Memiş, seçim yorgunluğu ile siyaseti bırakmayı düşünmeye başladı. Bu düşüncesini hayata geçirmek için önce ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Savaş Memiş, ardından bir köye giderek araştırma yaptı. Köydeki doğal ortamı görünce kararını netleştiren Memiş, hemen birkaç koyun satın aldı. Sadece siyasetten değil şehir hayatından da vazgeçip köyde çadırda yaşamaya başlayan Memiş, siyasete uzun bir süre ara verdiğini, insanlara artık çobanlık yaparak hizmet vermek istediğini söyledi.

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"ŞEHİR HAYATINDAN TAMAMEN UZAKLAŞTIM, ÇADIRDA YAŞIYORUM"

Siyaset hayatına 2009 yılında başladığını ifade eden Memiş, "Kemalpaşa’da bir şeyleri değiştirebileceğimi düşündüğüm için aday oldum. Diğer adaylar gibi çok para harcamadım. Ben insanların satın alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Paraları döküyoruz, seçimi kazandıktan sonra insanların cebinden bunu defalarca kez alıyoruz. Adaylığımda 169 oy aldım. Çok kısa süre sonra da siyasete ara verme kararı aldım, koyun satın aldım ve şimdi bunların başında çobanlık yapıyorum. 31 Mart seçim çalışmalarında çok yoruldum, gerçekten yıprandım. 10 yıllık siyasi sürecim artık bir ara vermem gerektiğini söyledi. Şehirden tamamen uzaklaşabilmek adına bunu başlatmış bulundum. Ben şehir hayatından uzaklaştım, orayla ilgimi alakamı kestim. Şu anda çadırda yaşıyorum” diye konuştu.

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"HALKA HİZMETİMİ ÇOBANLIKLA DEVAM ETTİRECEĞİM"

Siyaseti de doğal ortamda bulunarak çobanlık yapmanın da kalbinde ayrı ayrı yeri olduğunu dile getiren Memiş, “Aslında iki tarafla da aşk yaşıyorum. Hizmet benim içimde daima var. Ben bu halka hizmet etmek istiyorum. Sadece Kemalpaşa’ya değil Türk halkına hizmet etmek istiyorum. Ama bunu şimdilik çobanlıkla devam ettireceğim” ifadelerini kullandı.

SİYASETÇİLERE ÇAĞRI YAPTI

Sabahın erken saatlerinde koyunlarını otlatmaya götüren Memiş, bir yandan koyunlarına şiir okuyup, türkü söylerken bir yandan da siyasetten kopamayarak kitaplarını okumaya devam ediyor. Evindeki tüm kitaplarını çadırına taşıyan ve koyunlarını otlatırken bir yandan da kitap okuyan Savaş Memiş, “Siyasetten tamamen kopmadım. Tekrar bu sürece gireceğim ancak daha güçlü gireceğim. Bu sefer planlarımı tek başıma hazırlayacağım ve güçlü geleceğim” dedi.

Yaşamaya başladığı doğal ve sakin hayatı sevdiğini ifade eden Memiş, siyasetçilere de tavsiyede bulunarak, “Bütün siyasetçiler kırlara çıksınlar, kuşların sesini dinlesinler. Biraz siyasete ara versinler” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
31 mart seçimleri DSP kemalpaşa belediyesi belediye seçimleri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
169 oy almış gece gündüz boşuna çalışmış inanıyorum ki şu an daha karlı ve faydalı bir iş yapıyor
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