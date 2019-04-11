Siyez Unlu Poğaça

Malzemeler:

Hamur malzemeleri:

1 yumurta + 1 yumurtanın akı

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

4 su bardağı siyez unu

1 çay kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

İçi için:

250 gram lor peyniri

Yarım demet ince kıyılmış dereotu

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Susam

Yapılışı:

Hamur malzemelerini derin bir kapta güzelce yoğurun.

Ayrı bir kapta iç malzemelerini iyice karıştırın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak iç malzemeden 1 tatlı kaşığı koyun ve uçlarını birleştirin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklarla dizin ve üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam serpin.

170 derece önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.

Afiyet Olsun

