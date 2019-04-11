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Siyez Unlu Poğaça

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TARİFLER HABERLERİ  | 11.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

Yüksek besin değeri ve sayısız faydasıyla mutfağımıza giren siyez unu ile harika bir poğaça hazırladık. Bu lezzete bayılacaksınız!

Siyez Unlu Poğaça

Malzemeler:

Hamur malzemeleri:

1 yumurta + 1 yumurtanın akı
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay kaşığı mahlep
1 paket kabartma tozu
Yarım çay kaşığı karbonat
4 su bardağı siyez unu
1 çay kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı tuz

İçi için:

250 gram lor peyniri
Yarım demet ince kıyılmış dereotu
1 çay kaşığı tuz
Karabiber

Üzeri için;

1 yumurta sarısı
Susam

Yapılışı:

Hamur malzemelerini derin bir kapta güzelce yoğurun.
Ayrı bir kapta iç malzemelerini iyice karıştırın.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak iç malzemeden 1 tatlı kaşığı koyun ve uçlarını birleştirin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklarla dizin ve üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam serpin.
170 derece önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.

Afiyet Olsun

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