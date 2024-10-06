Siz hiç kuymak yiyen Ronaldo gördünüz mü? İşte şimdi göreceksiniz

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo tam adıyla, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Portekiz asıllı futbolcunun bir çok hayranı bulunuyor.

Daha önce profesyonel olarak yapılan ve İstanbul'da Madame Tussauds müzesinde sergilenen balmumu heykeline şimdi Trabzon'da bir yenisi eklendi.

RONALDO'YA SERPME KAHVALTI ŞOKU

Balmumu heykel sanatçısı Kerim Kaplan, Cristiano Ronaldo'nun kuymak yediği şekilde tasvir ettiği balmumu heykelini tasarladı.

Heykel sosyal medyada adeta olay yarattı. Balmumu heykel sanatçısı Kerim Kaplan'ın İnstagram adıyla "kerimkaplankaplan" paylaşımı kısa sürede diğer sosyal medya hesaplarında da viral oldu.

Trabzon Uzungöl'de sergilenen heykeli ziyaret edebilir hatta karşılıklı kuymak bile yiyebilirsiniz!

Kuymak yiyen Ronaldo'ya kısa sürede adeta yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları;