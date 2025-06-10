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Skandal bitmiyor! Embriyolar karıştı, bir kadına yanlışlıkla transfer edildi!

Üreme devi olarak bilinen Monash IVF isimli bir tüp bebek merkezinde ikinci skandal olay yaşadı. Bir kadına yanlışlıkla yanlış embriyo transfer edildi. Şirket suçunu itiraf edince hisseleri düştü.

Skandal bitmiyor! Embriyolar karıştı, bir kadına yanlışlıkla transfer edildi!
Jale Uslu

Monash IVF isimli bir tüp bebek merkezinde Melbourne'lü bir kadına yanlış embriyo transfer edildi. Bu, üreme devinin birkaç ay içinde itiraf ettiği ikinci skandal oldu.

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Monash, Salı günü ASX'e yaptığı açıklamada, Clayton kliniğindeki bir hastanın bebek sahibi olmak istedikleri için partnerinden bir embriyo alması gerektiğini ancak bunun yerine 5 Haziran'da kendisine kendi embriyosunun transfer edildiğini söyledi.

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Şirket şu açıklamayı yaptı: "Monash IVF, derhal başlayarak normal uygulamaların ötesinde geçici ek doğrulama süreçleri ve hasta doğrulama güvenceleri uygulayacaktır. Monash IVF olarak etkilenen çifte içten özürlerimizi iletiyoruz ve onları desteklemeye devam ediyoruz."

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BAŞKASININ BEBEĞİNİ DOĞURMUŞTU

Monash IVF'nin Nisan ayında Brisbane kliniğinde yapılan bir hatanın Queensland'lı bir annenin bilmeden başka bir çiftin bebeğini doğurmasına yol açtığını itiraf etmişti.

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Monash hisseleri Salı sabahı yapılan açıklamanın ardından yüzde 20 düştü, şirketin hisseleri son bir yılda yüzde 55'in üzerinde düşüş yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
tüp bebek doğum
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