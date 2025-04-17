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Skandal dolandırıcılık! İş yerinden 4 milyon dolar çaldı! Kendine de ölü süsü verdi

ABD'nin Florida eyaletinden bir kadın, işvereninden 4 milyon dolardan fazla para çaldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılmasının ardından kendisine ölü süsü verdi.

Skandal dolandırıcılık! İş yerinden 4 milyon dolar çaldı! Kendine de ölü süsü verdi
Jale Uslu

ABD Savcılık Ofisi, Lee County'den 49 yaşındaki Madelyn Hernandez'in elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Savcılar, Hernandez'in 20 yıl boyunca bir tekstil ve giyim şirketinde uzaktan çalıştığını, tedarikçilere sipariş verdiğini ve nakliye, faturalama ve envanteri yönettiğini söyledi. 2018 ile 2024 yılları arasında 4.199.498,42 dolarlık bir iş planladı.

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PARALARLA KUMAR OYNADI

Independent'ın haberine göre, altı yıllık süre boyunca Hernandez, sözde kumaş tedarik şirketlerinden e-posta yoluyla sahte faturalar gönderdi ve ödemenin banka hesaplarına gönderilmesini emretti. Savcılara göre Hernandez parayı kişisel harcamalara ve kumar oynamaya harcadı. Savcılar tarafından ismi açıklanmayan şirket, 2024 yılına kadar Hernandez'e bağlı mali kayıtlarında tutarsızlıklar bulamadı. Haziran 2024'te şirket, Hernandez'in sunduğu faturaların, teslimat kayıtlarının ve envanter raporlarının sahte olduğunun farkına vardı.

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KENDİNE ÖLÜ SÜSÜ VERDİ

Şirket sahte kayıtları araştırıp çözerken Hernandez, işverene bir mesaj gönderdi ve bir aile üyesi gibi davrandı. Mesajda Hernandez'in bir hastalık ve ameliyattan kaynaklanan komplikasyonlar sonucu öldüğü yazıyordu. Şirket mesajı aldıktan sonra yetkilileri uyardı ve FBI ve Gelir İdaresi'nin Ceza Soruşturma Birimi, Ekim ayında Hernandez'in evi için bir arama emri çıkardı.

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Hernandez, acentelere ödeme için şirkete sahte faturalar gönderdiğini ve hesabına yatırılan parayı hayali bir şirket adı altında kullandığını itiraf etti. Ayrıca işverene kendi ölümünü sahtekarlıkla bildiren mesajı gönderdiğini de itiraf etti.

Hernandez, mahkeme belgelerine göre "aldığı şeyin 4 milyon dolar kadar yüksek olduğunu düşünmediğini" söyledi. Savcılar, şirketin ne yaptığını öğrenmemesi için ara sıra çaldığı fonların bir kısmını iade ettiğini söyledi. Hernandez 28 Ocak'ta suçunu kabul etti ve cezasının bir parçası olarak 4 milyon doları iade etmesi emredildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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