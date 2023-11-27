Skandal görüntüler! Binlerce kişinin içinde seyircisine iç çamaşırından içecek içirdi...

Brezilya'da MC Piponkinha isimli müzisyenin skandal olayları ardından Linda Mel isimli bir şarkıcı ise sahnede yaptıklarıyla gündem oldu.

KÜLODUNDAN İÇECEK İÇİRTTİ

Kendisini "country şarkıcısı" olarak tanımlayan Linda Mel, son haftalardaki konserlerinde kendine özgü yöntemlerle dikkat çekiyor. Mel, son konserinde seyircilerden birisine külodundan içki içirdi.

Bundan önce de çeşitli şekillerde gündem olan hareketler yapan Mel'in daha önce de seyircilerini kasıklarına yatırarak konser verdiği biliniyor.

Mel, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Konser sırasında yaptıkları üzerine bir hayranının sosyal medyadan sorduğu altında başka bir kıyafet olup olmadığı sorusuna ise Mel, "hayır" yanıtı verdi.

MC PIPOKINHA'NIN İZİNDE İLERLİYOR

Linda Mel'in müstehcen performans açısından MC Pipokinha seviyelerine ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu oldu.

Mc Pipokinha'nın konserlerinde aşırı müstehcen sahneler olduğu ifade ediliyor. Bir keresinde bir hayranın kendisine oral seks yaptırdığı dahi söylentiler arasında.





