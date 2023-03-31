Skandal görüntüler! Sokak köpeğini önce demir sopayla dövdü... Ardından kuyruğunu ateşe verdi

Malezya’nın Johor kentinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler ülkede geniş çaplı yankı uyandırdı. Görüntülerde genç bir kızın köpeğe elindeki demir çubukla birkaç kez vurulduğu görüldü. Genç kız ardından ise arabasına binerek uzaklaştı.

Olay yerinden uzaklaştıktan sonra birkaç saat içinde geri dönen genç kız, köpeği tekrar dövdü ve bu kez köpeği kuyruğunu ateşe verdi. Görüntülerde kuyruğu yanan köpeğin büyük bir acı içinde kaçmaya çalıştığı görüldü.

İKİ BACAĞI KIRILDI

Hayvan savunuculuk sayfası My Forever Doggo'ya göre, köpeğin biri önde diğeri arkada olmak üzere iki bacağı kırıldı. Hayvanın birinci ila ikinci derece yanıklar yaşadığı belirtildi. Adı açıklanmayan sokak köpeğinin şu anda tedavi altına alındığı ve iyileşmesi için 3 ila 6 ay tedavi süresinin geçmesi gerektiği belirtildi.