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  4. Skandal görüntüler! Sokak köpeğini önce demir sopayla dövdü... Ardından kuyruğunu ateşe verdi

Skandal görüntüler! Sokak köpeğini önce demir sopayla dövdü... Ardından kuyruğunu ateşe verdi

31.03.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya’nın Johor eyaletinin Johor Bahru bölgesindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ülkede infial yarattı. İsmi açıklanmayan 19 yaşındaki bir kızın sokak köpeğine yaptığı işkence saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kız elindeki demir sopayla önce köpeği dövdü. Ardından ise kuyruğunu yaktı.

Skandal görüntüler! Sokak köpeğini önce demir sopayla dövdü... Ardından kuyruğunu ateşe verdi

Malezya’nın Johor kentinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler ülkede geniş çaplı yankı uyandırdı. Görüntülerde genç bir kızın köpeğe elindeki demir çubukla birkaç kez vurulduğu görüldü. Genç kız ardından ise arabasına binerek uzaklaştı.

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Olay yerinden uzaklaştıktan sonra birkaç saat içinde geri dönen genç kız, köpeği tekrar dövdü ve bu kez köpeği kuyruğunu ateşe verdi. Görüntülerde kuyruğu yanan köpeğin büyük bir acı içinde kaçmaya çalıştığı görüldü.

İKİ BACAĞI KIRILDI

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Hayvan savunuculuk sayfası My Forever Doggo'ya göre, köpeğin biri önde diğeri arkada olmak üzere iki bacağı kırıldı. Hayvanın birinci ila ikinci derece yanıklar yaşadığı belirtildi. Adı açıklanmayan sokak köpeğinin şu anda tedavi altına alındığı ve iyileşmesi için 3 ila 6 ay tedavi süresinin geçmesi gerektiği belirtildi.

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