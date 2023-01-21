Damat kahvesinde son nokta! Gelinin kız isteme töreninde şırıngayla lokuma tuz enjekte etmesi sosyal medyada gündem yarattı

Bir kız isteme töreninde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olmayı başardı. İsteme töreninde gelinin damadın kahvesine tuz koyması eskiden beri devam eden bir adet olmasının yanında sosyal medyanın gelişimiyle çok farklı boyutlara ulaştı. Eskiden gelin adayı kahveye tuz koyduğunda damadı istemediğini, şeker koyduğunda ise istediğini gösteriyordu. Ancak günümüzde bu adet gelin adaylarının evlenmek istedikleri damatların kahvesine tuz koymasıyla tamamen değişti.

“DAMAT KAHVESİNDE SON NOKTA”

Sosyal medyadan “Bu gözler bunu da gördü. Damat kahvesinde son nokta” notuyla paylaşılan bir gönderide gelin adayının damadın lokumuna şırıngayla tuz enjekte etmesi kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülere kısa sürede sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.