Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Damat kahvesinde son nokta! Gelinin kız isteme töreninde şırıngayla lokuma tuz enjekte etmesi sosyal medyada gündem yarattı

Damat kahvesinde son nokta! Gelinin kız isteme töreninde şırıngayla lokuma tuz enjekte etmesi sosyal medyada gündem yarattı

21.01.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir kız isteme töreninden paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olmayı başardı. Kız isteme töreninde damada tuzlu kahve ikram edilmesi en eski Türk adetlerinden biri olarak kabul edilirken ismi açıklanmayan bir gelin bu kültürü bambaşka bir noktaya taşıdı. Gelin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elindeki şırıngayla lokuma tuz enjekte etti.

Bir kız isteme töreninde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olmayı başardı. İsteme töreninde gelinin damadın kahvesine tuz koyması eskiden beri devam eden bir adet olmasının yanında sosyal medyanın gelişimiyle çok farklı boyutlara ulaştı. Eskiden gelin adayı kahveye tuz koyduğunda damadı istemediğini, şeker koyduğunda ise istediğini gösteriyordu. Ancak günümüzde bu adet gelin adaylarının evlenmek istedikleri damatların kahvesine tuz koymasıyla tamamen değişti.

“DAMAT KAHVESİNDE SON NOKTA”

KAPAK2

Sosyal medyadan “Bu gözler bunu da gördü. Damat kahvesinde son nokta” notuyla paylaşılan bir gönderide gelin adayının damadın lokumuna şırıngayla tuz enjekte etmesi kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülere kısa sürede sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.

İlginizi Çekebilir

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

 İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."

 Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lana Rhoades ile jakuziye girmişti! Angela White ile sokakta...Lana Rhoades ile jakuziye girmişti! Angela White ile sokakta...
Topu göğüslerinin arasına sıkıştırdı... “Üçüncü top nerede?”Topu göğüslerinin arasına sıkıştırdı... “Üçüncü top nerede?”
Bir gören bir daha baktı! Eleştiri yağdı: “Bir de yanında çocuk var"Bir gören bir daha baktı! Eleştiri yağdı: “Bir de yanında çocuk var"
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kız isteme

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında frikik verdi! Göğsünün açıldığını fark etmedi

Canlı yayında frikik verdi! Göğsünün açıldığını fark etmedi

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Sınıfta çektiği cinsel içerikli videosu ortaya çıktı! Savunması şaşırttı

Sınıfta çektiği cinsel içerikli videosu ortaya çıktı! Savunması şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.