Damadın eşi düğünü basınca bir anda ortalık karıştı! Gelinin yakınları tekme tokat döverek düğünden kovdu

Pakistan’da yaşayan Muhammed Asif Rafiq Siddiqi isimli bir damadın hala evli olduğu eşinin düğünü basması üzerine davetliler ve gelin büyük bir şaşkınlık yaşadı. Damadın eşi adamın zaten evli olduğunu ve gelinin hayatını mahvetmesini istemediği için düğüne geldiğini söyledi. Adamın sırrının ifşa edilmesinden sonra gelinin akrabaları büyük bir öfkeyle adama saldırdı.

OTOBÜSÜN ALTINA SAKLANDI

Gelinin akrabalarının tekme ve tokatlarla dövdüğü damadın gömleği ile pantolonu yırtıldı. Asif kendisini şiddetten kurtarmak için koşarak düğün salonundan çıkıp park halindeki bir otobüsün altına saklandı.

Pakistan Express Tribune'in haberine göre, damat polise teslim edildi. Polis Asif hakkında yasal işlem yapma yetkililerinin bulunmadığını söyleyerek damadı serbest bıraktı.