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  4. Damadın eşi düğünü basınca bir anda ortalık karıştı! Gelinin yakınları tekme tokat döverek düğünden kovdu

Damadın eşi düğünü basınca bir anda ortalık karıştı! Gelinin yakınları tekme tokat döverek düğünden kovdu

31.03.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’da gerçekleşen bir düğün töreninde yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok eşliliğin yasal olduğu Pakistan’da bir erkeğin diğer eşlerinin rızasını alması durumunda birden fazla kadınla evlenmesine izin veriliyor. Muhammed Asif Rafiq Siddiqi isimli bir damat geline zaten evli olduğunun söylemeyince ilk eşinin düğünü basması üzerine ortalık bir anda karıştı.

Damadın eşi düğünü basınca bir anda ortalık karıştı! Gelinin yakınları tekme tokat döverek düğünden kovdu

Pakistan’da yaşayan Muhammed Asif Rafiq Siddiqi isimli bir damadın hala evli olduğu eşinin düğünü basması üzerine davetliler ve gelin büyük bir şaşkınlık yaşadı. Damadın eşi adamın zaten evli olduğunu ve gelinin hayatını mahvetmesini istemediği için düğüne geldiğini söyledi. Adamın sırrının ifşa edilmesinden sonra gelinin akrabaları büyük bir öfkeyle adama saldırdı.

OTOBÜSÜN ALTINA SAKLANDI

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Gelinin akrabalarının tekme ve tokatlarla dövdüğü damadın gömleği ile pantolonu yırtıldı. Asif kendisini şiddetten kurtarmak için koşarak düğün salonundan çıkıp park halindeki bir otobüsün altına saklandı.

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Pakistan Express Tribune'in haberine göre, damat polise teslim edildi. Polis Asif hakkında yasal işlem yapma yetkililerinin bulunmadığını söyleyerek damadı serbest bıraktı.

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