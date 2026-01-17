Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Skandal olay! Ameliyat esnasında karnında makas unutuldu

Nijerya'da ameliyat sırasında karnında makas unutulan kadın hasta öldü.

Skandal olay! Ameliyat esnasında karnında makas unutuldu

Nijerya'nın Kano eyaletindeki devlet hastanesinde ameliyat olan kadın hasta, karnında makas unutulması sonucu hayatını kaybetti. Kano Eyaleti Hastaneler Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, eyaletteki Abubakar Imam Üroloji Merkezi'nde ameliyat edilen 5 çocuk annesi Aishatu Umar'ın ölümünün, ön inceleme sonucunda tıbbi ihmalden kaynaklandığının doğrulandığı bildirildi.

Skandal olay! Ameliyat esnasında karnında makas unutuldu 1

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, cerrahi operasyon sırasında bir çift makasın hastanın karnında unutulduğu ve bu nedenle Umar'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayda doğrudan sorumluluğu bulunan 3 sağlık personelinin derhal klinik görevlerinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, dosyanın Kano Eyaleti Tıbbi Etik Komitesine sevk edildiği kaydedildi.

Skandal olay! Ameliyat esnasında karnında makas unutuldu 2

Hayatını kaybeden kadının yakını Abubakar Mohammed, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, Umar'ın Eylül 2025'te aynı hastanede ameliyat edildiğini, operasyonun ardından aylarca süren ve giderek şiddetlenen karın ağrıları yaşadığını söyledi.

MAKAS ALINMADAN ÖLDÜ

Mohammed, hastanın defalarca hastaneye başvurmasına rağmen yalnızca ağrı kesiciler verilerek eve gönderildiğini, kapsamlı tetkiklerin yapılmadığını ileri sürdü. Birkaç gün önce yapılan taramalarda ameliyat sırasında makasın hastanın vücudunda unutulduğunun ortaya çıktığını belirten Mohammed, ikinci bir ameliyat planlandığını fakat Umar'ın bu operasyon gerçekleştirilmeden önce hayatını kaybettiğini aktardı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldiİran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi
Vicdansız evlat! Ailesini zehirledi, nedeni ortaya çıktıVicdansız evlat! Ailesini zehirledi, nedeni ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nijerya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.