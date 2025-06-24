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Skandal olay! Fenomen kadın kızını aylarca zehirledi! Bağış bile toplamış...

İsmi açıklanmayan bir sosyal medya fenomeni kadının kızını aylarca ilaçlarla zehirlendiği açıklandı. Polis baskınıyla gözaltına alınan kadın, tutuklandı. Küçük kızın babasının da bu olayı bildiği belirtildi.

Skandal olay! Fenomen kadın kızını aylarca zehirledi! Bağış bile toplamış...

Avustralya’nın Sunshine Coast bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki bir sosyal medya fenomeni kızını aylar boyunca bilinçli şekilde ilaçlarla zehirlediği gerekçesiyle tutuklandı.

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ESKİ İLAÇLARI İÇİRMİŞ

Kadın, bebeğinin ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini öne sürerek başlattığı GoFundMe kampanyası aracılığıyla yaklaşık 60 bin Avustralya doları (yaklaşık 1,3 milyon TL) bağış topladı.

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Kadının doktor izni olmaksızın evde bulunan başka kişilere ait eski ilaçları kızına kullandırdığını öne sürüldü. Geçen yıl yapılan ilk şikayette kadın, o sırada çocuğunun Brisbane’deki bir hastaneye kaldırıldığını kabul etmişti.

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Henüz mahkemeye sunulmayan bazı kanıtlar arasında, hastanede ele geçirilen bir ilaca ait DNA analizleri ve kefalet şartlarının ihlaliyle ilgili materyaller de bulunuyor. Eski eşin de polis ifadesinde durumu bildirdiği öğrenildi.

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