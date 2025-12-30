Skandal olay! Öğrencisiyle müstehcen mesajlaşmaları ortaya çıktı!

İlkokul öğretmeni 35 yaşınd, Sydnee Graf, 12 yaşındaki bir öğrenciyi taciz etmek ve ona müstehcen mesajlar göndermek suçlamasıyla tutuklandı. Yetkililer, öğrencisiyle ne ölçüde iletişim kurduğunu görmek için cihazlarını inceliyor.

Sun gazetesine göre , öğretmen Sydnee'nin çocuğa iğrenç mesajlar gönderdiği ve birlikte neler yapacaklarına dair açık ve detaylı bilgiler verdiği iddia ediliyor. İkilinin mide bulandırıcı konuşmalarının fotoğrafları ve video kayıtları kısa süre sonra ortaya çıkarıldı.

ÖNCE İTİRAF ETTİ SONRA "SUÇSUZUM" DEDİ

Mahkeme belgelerine göre, yetkililer öğretmeni, uzaktan eğitimden sonra öğrencisini evinden almaya giderken yakaladı. Polis memurları tarafından gözaltına alındıktan sonra Sydnee gözyaşlarına boğuldu ve iddiaya göre suçunu itiraf etti. Ancak kısa bir süre sonra davayla ilgili duruşmada ifadesini değiştirerek suçsuz olduğunu söyledi.

elektronik yollarla bir çocuğu istismar etme ve teşvik etme suçundan yargılanan kadının kefalet miktarı 100.000 dolar (74.000 sterlin) olarak belirlendi.