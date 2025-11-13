Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Skandal olay! Reşit olmayan öğrencisiyle birlikte oldu! Müstehcen fotoğraf detayı...

41 yaşındaki bir öğretmenin öğrencisiyle birlikte olduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine skandal olay mahkemeye taşındı. Öğretmen iddiaları reddederken, reşit olmayan çocuk ise saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Skandal olay! Reşit olmayan öğrencisiyle birlikte oldu! Müstehcen fotoğraf detayı...

41 yaşındaki öğretmen Stephanie Jensen, genç bir erkekle cinsel ilişkiye girdiği ve "bu olay arkadaş grubunda duyulunca" onun "arkadaşlarına" çıplak fotoğraflar gönderdiği iddiasıyla suçlanıyor.

Skandal olay! Reşit olmayan öğrencisiyle birlikte oldu! Müstehcen fotoğraf detayı... 1

Jensen, iddiaya göre "mağdur 1" olarak tanımlanan ve o sırada yalnızca 12 yaşında olduğu bildirilen öğrenciyle tanıştığında öğretmen yardımcısı olarak çalışıyordu. Çocuk, Jensen'in kendisine ilk kez 16 yaşına girmeden önce Eylül 2024'te cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Jensen'ın, 15 yaşından 17 yaşına kadar en az dört kez çocukla ilişki yaşadığı söylenirken, Jensen ise çocukla cinsel ilişkiye girdiği iddialarını reddediyor.

Skandal olay! Reşit olmayan öğrencisiyle birlikte oldu! Müstehcen fotoğraf detayı... 2

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ

İlçe Mahkemesi'ne sunulan suç duyurusunda, Jensen'in çocuğa çıplak fotoğraflarını gönderdiği belirtildi. Ayrıca bu fotoğrafları çocuğun "arkadaşlarına" göndermekle de suçlanıyor.

Skandal olay! Reşit olmayan öğrencisiyle birlikte oldu! Müstehcen fotoğraf detayı... 3

Fond Du Lac İlçe Şerif Ofisi'ne göre Jensen, çocuk pornografisi bulundurma, birden fazla kez çocukları kandırma ve çocuğa mahrem yerlerini gösterme ve çocuğa karşı 2. derece cinsel saldırı suçlamalarıyla itham edildi. Resmi suçlamalar mahkemeye taşındıktan sonra Faith Lutheran Okulu'ndan kovuldu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vize sonucunu gören havacı çift şaşkına uğradıVize sonucunu gören havacı çift şaşkına uğradı
Yüzlerce kişi yaşıyordu! O köy boşaltılıyor! İşte sebebi...Yüzlerce kişi yaşıyordu! O köy boşaltılıyor! İşte sebebi...

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen öğrenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.