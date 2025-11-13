Skandal olay! Reşit olmayan öğrencisiyle birlikte oldu! Müstehcen fotoğraf detayı...

41 yaşındaki öğretmen Stephanie Jensen, genç bir erkekle cinsel ilişkiye girdiği ve "bu olay arkadaş grubunda duyulunca" onun "arkadaşlarına" çıplak fotoğraflar gönderdiği iddiasıyla suçlanıyor.

Jensen, iddiaya göre "mağdur 1" olarak tanımlanan ve o sırada yalnızca 12 yaşında olduğu bildirilen öğrenciyle tanıştığında öğretmen yardımcısı olarak çalışıyordu. Çocuk, Jensen'in kendisine ilk kez 16 yaşına girmeden önce Eylül 2024'te cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Jensen'ın, 15 yaşından 17 yaşına kadar en az dört kez çocukla ilişki yaşadığı söylenirken, Jensen ise çocukla cinsel ilişkiye girdiği iddialarını reddediyor.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ

İlçe Mahkemesi'ne sunulan suç duyurusunda, Jensen'in çocuğa çıplak fotoğraflarını gönderdiği belirtildi. Ayrıca bu fotoğrafları çocuğun "arkadaşlarına" göndermekle de suçlanıyor.

Fond Du Lac İlçe Şerif Ofisi'ne göre Jensen, çocuk pornografisi bulundurma, birden fazla kez çocukları kandırma ve çocuğa mahrem yerlerini gösterme ve çocuğa karşı 2. derece cinsel saldırı suçlamalarıyla itham edildi. Resmi suçlamalar mahkemeye taşındıktan sonra Faith Lutheran Okulu'ndan kovuldu.