Skandal olay! Üniversitenin hatası öğrencinin intiharına neden oldu

İskoçya'da Glasgow Üniversitesi'nde coğrafya dalında eğitim gören 23 yaşındaki Ethan Brown, okuldan mezun olmak için yeterli kredisi olmadığı yönünde hatalı bir bildirim almasından üç ay sonra intihar etti.

Yapılan incelemede okulun Brown'a yaptığı "Kredin yetersiz" bilgilendirmesinin bir hata olduğu ortaya çıktı.

OKUL ÖZÜR DİLEDİ

Gencin annesi Tracy Scott, STV News'e verdiği demeçte oğlunu odasında ölü bulduğunu söyledi. Glasgow Üniversitesi yetkilileri ise olaydan "derin üzüntü" duyduklarını bildirdi. Yetkililer bunun sınav kurulu tarafından fark edilmesi gereken tekil bir olay olduğunu açıkladı.