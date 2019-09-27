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Slimani'den Falcao açıklaması: Unutturmak için burada değilim

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 27.09.2019 08:14 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratmasına rağmen yeni takımı Monaco'yla 4 maçta 3 kez fileleri havalandıran Islam Slimani önemli açıklamalarda bulundu.

Bu sezon kiralık oynadığı Monaco'da formunu bulan ve geçen sezonki Fenerbahçe performansını unutturan Islam Slimani, Fransa'da konuştu. 4 maçta 3 gol atan golcü futbolcu Nice maçında bir de asist yaptı. Ayrıca Islam Slimani'nin 1 golü ise VAR tarafından iptal edildi.

Galatasaray'a giden Radamel Falcao'nun yerine gelen Slimani, Kolombiyalı forvet hakkında konuşurken ''Buraya Falcao'yu unutturmaya gelmedim. Onun bu kulüpte yaptıklarıyla beni karşılaştıramazsınız. İkimiz de farklı oyuncularız'' diye konuştu.

Monaco'da tekrar yükselişe geçmesi hakkında konuşan Cezayirli forvet, ''Teknik direktör Jardim, benim yeteneklerimi biliyor. Beni sahada nasıl kullanacağını da biliyor. Bir futbolcu için, özellikle bir forvet için bu çok önemli. İster ilk 11 olsun, ister yedek olsun benden yararlanabileceğini biliyor'' sözlerini kullandı.

L'Equipe Gazetesi'nin her hafta oyunculara verdiği oyların ortalamasına göre Islam Slimani, 10 üzerinden 7 puanla ligin zirvesinde yer aldı.

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Fenerbahçe Islam Slimani Monaco Fransa galatasaray Falcao spor toto süper lig

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