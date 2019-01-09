Slimani: Gerçek Fenerbahçe'yi göstermemiz lazım

Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldızı İslam Slimani, kendisine yapılan eleştirilerden, sarı-lacivertli taraftarlara ve ligin 2. yarısına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başlangıcında teknik direktör Ersun Yanal'ın bilimsel antrenman metodlarını değerlendiren golcü futbolcu,"Futbolda artık detaylar son derce kıymetli bir noktaya geldi. Her türlü detayı çalışmanız gerekiyor, biz de bunu çalışıyoruz. Öncede sadece teknikti, artık bilimsel çalışmalar ön plana atılıyor. Biz de teknik ekibimizde bu çalışmaları yapıyoruz." dedi.

ELEŞTİRİLERE YANIT; "HERŞEY SLİMANİ DEĞİLDİR!"

Bu sezon sarı-lacivertlilerin gol yollarındaki kısırlığında 1. numaralı sebep olarak gösterilen Slimani, "Herşey Slimani'ye bağlı değildir" diyerek konuya açıklık getirirken, "Forvetler gol atamadığında eleştirilir, bu çok normal bir durumdur. Ben kendimi tanıyorum, oynadığımda herşeyi veren bir oyuncuyum bende. Bana göre en önemlisi bu. Ben, takımıma katkı sağlamak isteyen, çabalayan bir oyuncuyum, maçlar kazanmak istiyorum. Ligin 2. döneminde kesinlikle gollerim gelecektir. Biz bir takım oyunu oynuyoruz, burda sadece 1 kişiye bağlı değildir herşey, sadece Slimani'ye bağlı değildir. İşler iyi gittiğinde forvetler de daha iyi performans sergileyebiliyor. Forvetin işi gol atmaktır, tamamen buna bağlıdır. Goller geldiğinde, takım da iyiyse özgüven artar. Takımın iyi gitmesiyle orantılıdır. Forvet takıma bağlıdır. Ayew'in dediği doğru, takım daha iyi olursa hep birlikte daha iyi bir yolda ilerlemiş oluruz." yorumunda bulundu.