Slimani: Gerçek Fenerbahçe'yi göstermemiz lazım

"FENERBAHÇE BU DURUMU HAK ETMİYOR!"

Fenerbahçe'nin Antalya'da yaptığı kamp sürecine değinen sarı-lacivertli forvet, "Bence çok iyi çalışıyoruz, çok iyi bir atmosfer var takım içerisinde. Ben her gün takımımla beraber, hocamla ve hocalarımızla beraber, şu an iyi gitmeyen işleri değiştirmek içim çalışıyorum. Hedeflerimiz net. Ligde, yapabildiğimizin en iyisini yapmak istiyoruz, Avrupa'da ilerlediğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Türkiye Kupası ise net bir hedef açıkçası. Gerçek Fenerbahçe'yi göstermemiz lazım, taraftarlarımız şu an içerisinde bulunduğumuz durumu asla hak etmiyor. Fenerbahçe'de oynuyorsanız, her maçı kazanmak için oynarsınız, bunun gayretindesinizdir." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Zenit karşılaşmasını da değerlendiren golcü furtbolcu," Zenit iyi bir takım ama biz de çok iyi bir takımız. Artık elemelere girdik, maç maç ilerlemek gerekiyor. Bize lazım olan turu getirecek skoru alabilmek. Çok yoğun bir fikstürümüz var ama çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Herkes çok iyi oynuyor, herkes takıma katkı sağlayabilir. Bu konuda sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." dedi.