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Slovakya için dramatik son! Bellingham İngiltere'yi ipten aldı, İngilizler çeyrek finalde İsviçre'nin rakibi oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.06.2024 21:37
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Son dakika... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu mücadelesinde Slovakya ile karşılaşan İngiltere rakibi karşısında 1-0 geriye düşse de 90+5 ve uzatmalarda attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti ve çeyrek finalde İsviçre'nin rakibi olmayı başardı. İşte detaylar...

Slovakya için dramatik son! Bellingham İngiltere'yi ipten aldı, İngilizler çeyrek finalde İsviçre'nin rakibi oldu!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere ile Slovakya karşı karşıya geldi. Mücadelede Slovakya rakibi karşısında 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALDI

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Arena AufSchalke'de oynanan müsabakayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic oldu.

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İNGİLTERE 90+5'TE ATTI

Slovakya'nın golü karşılaşmanın 25. dakikasında Schranz'dan gelirken İngiltere'nin bu gole yanıtı 90+5. dakikada Bellingham ile geldi.

Normal süre 1-1 eşitlikle tamamlanırken İngilizlere turu getiren gol uzatmaların ilk devresinin hemen başında Harry Kane'den geldi.

GOL İPTAL EDİLDİ

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Karşılaşmanın 50. dakikasında İngiltere Foden ile golü bulsa da bu gol yapılan kontrol sonrasında ofsayt gerekçesi ile geçerlilik kazanmadı.

ÇEYREK FİNALDE İLK EŞLEŞME BELLİ OLDU

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Bu sonucun ardından EURO 2024 çeyrek finalinin ilk eşlemesi de belli olmuş oldu. İngiltere, Slovakya'yı turnuva dışına iterek İsviçre'nin de çeyrek finaldeki rakibi oldu.

İki ekip çeyrek final mücadelesinde 6 Temmuz'da TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Euro 2024 Canlı Skor


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İngiltere Slovakya son dakika euro 2024
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