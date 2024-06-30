Slovakya için dramatik son! Bellingham İngiltere'yi ipten aldı, İngilizler çeyrek finalde İsviçre'nin rakibi oldu!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere ile Slovakya karşı karşıya geldi. Mücadelede Slovakya rakibi karşısında 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALDI

Arena AufSchalke'de oynanan müsabakayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic oldu.

İNGİLTERE 90+5'TE ATTI

Slovakya'nın golü karşılaşmanın 25. dakikasında Schranz'dan gelirken İngiltere'nin bu gole yanıtı 90+5. dakikada Bellingham ile geldi.

Normal süre 1-1 eşitlikle tamamlanırken İngilizlere turu getiren gol uzatmaların ilk devresinin hemen başında Harry Kane'den geldi.

GOL İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 50. dakikasında İngiltere Foden ile golü bulsa da bu gol yapılan kontrol sonrasında ofsayt gerekçesi ile geçerlilik kazanmadı.

ÇEYREK FİNALDE İLK EŞLEŞME BELLİ OLDU

Bu sonucun ardından EURO 2024 çeyrek finalinin ilk eşlemesi de belli olmuş oldu. İngiltere, Slovakya'yı turnuva dışına iterek İsviçre'nin de çeyrek finaldeki rakibi oldu.

İki ekip çeyrek final mücadelesinde 6 Temmuz'da TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.





