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  4. Smokin giyen Hafsanur Sancaktutan ceketinin önünü açıp poz verdi! İddialı tarzına beğeni yağdı

Smokin giyen Hafsanur Sancaktutan ceketinin önünü açıp poz verdi! İddialı tarzına beğeni yağdı

20.12.2023 11:19 | Son Güncelleme:
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Son olarak Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinde hayat verdiği 'Leyla Köksal' karakteriyle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan bu defa smokin giyip poz verdi. İddialı tarzıyla dikkat çeken ünlü ismin son gönderisine kısa sürede beğeni yağdı.

Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Aşk Ağlatır, Darmaduman ve Ya Çok Seversen gibi birçok başarılı projede yer alan ve başarılı oyunculuk performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Hafsanur Sancaktutan iddialı tarzıyla da çok konuşuluyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni alan ünlü isim bu defa beyaz bir smokin giyip poz verdi. Cesur pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Sancaktutan'ın son gönderisi olay oldu.

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Hafsanur Sancaktutan'ın peşe peşe paylaştığı iddialı pozlarına; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Yine olaysın', 'Türkiye'nin en güzeli', 'Büyüleyici bir güzellik' gibi yorumlar yapıldı.

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Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da doğdu. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazandı.

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İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle yaşadı. Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakteri ile hafızalara kazındı. Ünlü oyuncu Son Yaz dizisinde Yağmur karakteriyle adından söz ettirdi.

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Hafsanur Sancaktutan'ın son projesi Disney Plus ekranlarında yayınlanan Dünyayla Benim Aramda adlı dizisi oldu.

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Bu projede başrolleri Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile paylaştı.

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Hafsanur Sancaktutan Kerem Bürsin duman karakteri
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