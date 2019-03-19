Snapchat hareketli oyun platformu tasarlıyor

Snapchat geçen yıl bir dizi AR lens oyunu olan Snappables’i piyasaya sürmüştü. Ancak yeni platform, oyun dünyasında bambaşka bir etki bırakacak gibi görünüyor. Özellikle de hareketli efektlerin yoğunluğu, kullanıcılarda büyük bir memnuniyet yaratacak.

Snapchat uygulamasının, AR içerikli hareketli bir oyun tasarlayacağı ile ilgili işaretler WeChat tarafından verilmişti. WeChat geçen yıl Snapchat hisselerinin % 12’lik bir bölümünü satın almıştı. Bilindiği üzere WeChat, bu konularda en çok gayret gösteren şirketlerden bir tanesi. Çoğu zaman Facebook bile WeChat hizmetlerini kopyalamaya çalışıyor.

Son zamanlarda hizmetler bölümünde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Eğer Snapchat bu oyun platformunu aktifleştirmeyi başarırsa, büyük bir gelirin kapısını açabilir.

iPhone veya Android cihazlarda hizmet içi satın alımlar da dahil olmak üzere reklam verenlerin yatırımları ve ek reklamlar bu gelirin önemli bir bölümünü oluşturacak.

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