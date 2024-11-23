Sobada kek tarifi: Sobada kek nasıl yapılır?

İstediğiniz zaman elinizin altında olacak, aniden bastıran tatlı krizlerinize çözüm olacak bir tarifimiz var: Sobada kek tarifi... Siz de aşağıdaki malzemeleri kullanarak enfes bir kek yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Sobada kek tarifi için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır. İsterseniz fındık, kuru üzüm gibi farklı malzemeler de ekleyebilir, servis ederken pudra şekeri ya da dondurma ile servis edebilirsiniz. Yapımı da son derece kolay.
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