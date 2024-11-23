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Sobada kek tarifi: Sobada kek nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.11.2024 17:52
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İstediğiniz zaman elinizin altında olacak, aniden bastıran tatlı krizlerinize çözüm olacak bir tarifimiz var: Sobada kek tarifi... Siz de aşağıdaki malzemeleri kullanarak enfes bir kek yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Sobada kek tarifi: Sobada kek nasıl yapılır?
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Kaç dilim 12
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon 389kal

Sobada kek tarifi için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır. İsterseniz fındık, kuru üzüm gibi farklı malzemeler de ekleyebilir, servis ederken pudra şekeri ya da dondurma ile servis edebilirsiniz. Yapımı da son derece kolay.

MALZEMELER

  • 4 yumurta
  • 1 bardak süt
  • 1 bardak şeker
  • 1 bardak yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

TARİF

  • Malzemelerin hepsini bir kapta çırpın.
  • Tepsiyi yağlayın.
  • Karışımı tepsiye dökün.
  • Sobanın haznesine yerleştirin.
  • Kontrollü olarak pişirin.
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