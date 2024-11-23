Sobada kek tarifi: Sobada kek nasıl yapılır?

Sobada kek tarifi için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır. İsterseniz fındık, kuru üzüm gibi farklı malzemeler de ekleyebilir, servis ederken pudra şekeri ya da dondurma ile servis edebilirsiniz. Yapımı da son derece kolay.

MALZEMELER 4 yumurta

1 bardak süt

1 bardak şeker

1 bardak yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya