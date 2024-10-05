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Sofraların vazgeçilmezi tezgâhlardaki yerini aldı! Adeta şifa deposu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.10.2024 08:59
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Sonbaharın gelmesiyle sofralardaki salatanın yerini alan turşuların satışları başladı. Mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyona yakalanmak istemeyen vatandaşlar, doğal turşu satın almaya başladı.

Sofraların vazgeçilmezi tezgâhlardaki yerini aldı! Adeta şifa deposu

İçerisinde barındırdığı antioksidan özelliği ile vatandaşlar tarafından tercih edilen turşular, tezgâhlardaki yerini aldı. Mevsim itibariyle salataların yerini alan çeşit çeşit turşular, bağışıklığı güçlendirmesi, metabolizmayı hızlandırması, kan şekerini dengelemesi ve soğuk algınlığına iyi gelmesiyle biliniyor.

Sivas'ta üretilen turşu çeşitleri, esnaf tarafından kilo işi ile satılıyor. Salatalık, biber, domates gibi turşuların yanı sıra kozalak, bamya ve patlıcan turşuları ise dikkat çekiyor. Fiyatları 80 ila 120 TL arasında değişen turşular, vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.

"HER GÖRDÜĞÜNÜZ ŞEYİN BİR TURŞUSU VAR ASLINDA"

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Ürettiği turşuları perakende sebze halinde satmaya başlayan Arif Durmuş, “Bu mevsim itibariyle yeni mahsul turşularımız gelmekte. Mevsim geçişlerinde yaşanan soğuk algınlıkları malum hepimizin hasta ediyor. Havalar soğudukça da turşuya olan talep artıyor. 35, 40 turşu çeşidimiz var. Bizim ağırlıklı olarak sattığımız, en çok tüketilenler arasında lahana turşumuz, salatalık turşumuz, meşhur Sivas köftesinin yanında iyi giden tatlı biber turşumuz var. Her gördüğünüz şeyin bir turşusu var aslında. Hepsinin ayrı ayrı mevsimleri var” dedi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ANKARA ÇUBUĞU

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Ürünlerin tazeliğine önem verdiklerini ifade eden Durmuş, “Temizliklerine önem gösteriyoruz. Direkt tarladan, bahçeden alarak en iyi ürünü seçmek gerekiyor. 50 senelik bir tezgahımız var burada yıllardır bu işi yapıyoruz. Bizim burada en çok tercih edilen çeşidimiz Ankara çubuğu diye adlandırdığımız çubuk salatalık turşumuz, tatlı biber turşumuz, lahana turşumuz ve yeni olarak da balık biberi diye adlandırdığımız biber turşumuz, yemeklerin yanında vatandaşlarımız vazgeçilmezleri arasında.

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Turşularımızın kilogram fiyatı 80 lira ile 120 lira arasında değişiyor. Gribal enfeksiyonlara karşı turşunun bileşenleri, sirke, tuz, limon bu bileşenler koruyucu etkiye sahipler. Doktorlar da özellikle doğal turşu yiyin diye sürekli açıklamalarda bulunuyorlar. Müşterilerimizin bildikleri güvendikleri yerlerden turşu almalarını tavsiye ediyoruz. Fabrikasyon ürünleri değil de gerçekten yedikleri zaman şifaya sebep olsun diye bildikleri yerlerden turşularını almalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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turşu
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