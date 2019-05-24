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Sofrasında kırmızı et görmek isteyene müjde: Ramazan'da kırmızı ete alternatif oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.05.2019 09:18 | Son Güncelleme

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte et fiyatlarında yaşanan artış, sofralarında kırmızı et görmek isteyenleri farklı alternatiflere yönlendirdi. Şanlıurfa'da kilosu 50 lirayı bulan kırmızı etin yerini fiyatı 4 liradan başlayan sakatat çeşitleri aldı.

Sofrasında kırmızı et görmek isteyene müjde: Ramazan'da kırmızı ete alternatif oluyor

Ramazan aynın gelmesiyle birlikte kırmızı ette fiyatlar yükseldi. Marketlerde yaklaşık 50 liraya satılan kırmızı etten alamayan vatandaşlar ise alternatif olarak sakatata yöneldi. Pazarda kilo fiyatı 4 ile 30 lira arasında değişen sakatatlar, Ramazan sofralarının yeni gözdesi oldu.

Ramazan'da talep iki katına çıkıyor

Özellikle Ramazan ayında sakatata talebin fazla olduğunu belirten kasap İzzettin Saldırıcı, “Şanlıurfa'da sakatatçıyım. Sakatat denince Şanlıurfa'da ciğer kebapları meşhurdur. Burada sakatata iftar ve sahurda yoğun talep gösteriliyor. Biz burada dana ciğer, kuzu ciğer, kuzu yüreği, ciğer ve dalak satıyoruz. Et fiyatları yükselince, insanlar sakatata yöneldi. Fiyatlarımız, dana ciğeri 30 lira, böbrek 8 lira, yürek 15 lira, kuyruk yağı 28 lira, kuzu yüreği 28 lira, dalak 4 lira ve tavuk göğsü kemiksiz 15 liradır. Şanlıurfa'da et fiyatları 40-45 lira arasında satılıyor. Sakatat ete göre biraz uygun olunca, özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar talep ediyor. Sakatat satışlarımız iyi gidiyor” dedi.

Tadı kırmızı et ile aynı
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Et yerine sakatat tercih eden vatandaşlardan Fevzi Durmuş, “Et fiyatlarını sormaya bile cesaret edemiyoruz. Et fiyatları el yakıyor. Biz de mecburen ucuz olan etlere yöneldik. Tavuk ve böbrek aldım. Sakatat fiyatları marketlere göre daha uygundur. Böbreği 8 liraya aldım. Tavuk diğer yerlerde 22 lirayken, burada 16 liraya aldım” diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Haşimiye Meydanı'nda bulunan sakatatçılar çarşısında dalağın kilosu 4 lira, dana böbreği 8 lira, dana yüreği 14 lira, kuzu yüreği 30 lira ve dana ciğeri 30 liradan satılıyor.

Dana yüreğin faydaları;

Öncelikle belirtelim ki; şeker, diyabet, tansiyon problemi, damar tıkanıklığı ve kolesterol sorunu olanlar sakatat tüketimini uzman kontrolünde yapmalıdırlar. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz yoksa haftada bir yiyerek etkilerinden faydalanabilirsiniz.

Sakatat türleri arasında tadı kırmızı ete en yakın olan tür yürektir. Düzenli olarak yürek tüketildiğinde kansızlık problemi ortadan kalkabilir ve vücutta demir eksikliği varsa bu sorun ortadan kalkabilir.
B12 vitamini açısından son derece zengindir. B12 ise vücudumuz için en kıymetli bileşendir.

Uzmanlar yüreğin etkilerinden daha fazla faydalanabilmeniz için sabah aç karna yenmesini tavsiye ediyor.

Potasyum, çinko, demir ve fosfor bakımından zengindir.

Pişirme şekli ise; yürek temizlendikten sonra az miktarda yağ ile orta ateşte 20 dakika pişirilerek tüketilmesi önerilir.

Böbrek faydaları;

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İnek ve kuzu böbreklerinde selenyum ve oksidatif maddeler bulunur. Son derece önemli olan bu bileşenler, bağışıklık sistemini güçlendirerek kansere karşı koruma sağlar. Bu etkisinin yanı sıra depresyon belirtilerini de azaltır. Stresten kaynaklı problemler yaşıyoranız haftada bir kez böbrek yiyebilirsiniz. Sinir hücrelerini yenileyebilen böbrek psikolojik sorunlar riskini azaltır.

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