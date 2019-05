Sofrasında kırmızı et görmek isteyene müjde: Ramazan'da kırmızı ete alternatif oluyor

Özellikle Ramazan ayında sakatata talebin fazla olduğunu belirten kasap İzzettin Saldırıcı, “Şanlıurfa'da sakatatçıyım. Sakatat denince Şanlıurfa'da ciğer kebapları meşhurdur. Burada sakatata iftar ve sahurda yoğun talep gösteriliyor. Biz burada dana ciğer, kuzu ciğer, kuzu yüreği, ciğer ve dalak satıyoruz. Et fiyatları yükselince, insanlar sakatata yöneldi. Fiyatlarımız, dana ciğeri 30 lira, böbrek 8 lira, yürek 15 lira, kuyruk yağı 28 lira, kuzu yüreği 28 lira, dalak 4 lira ve tavuk göğsü kemiksiz 15 liradır. Şanlıurfa'da et fiyatları 40-45 lira arasında satılıyor. Sakatat ete göre biraz uygun olunca, özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar talep ediyor. Sakatat satışlarımız iyi gidiyor” dedi.

Tadı kırmızı et ile aynı



Et yerine sakatat tercih eden vatandaşlardan Fevzi Durmuş, “Et fiyatlarını sormaya bile cesaret edemiyoruz. Et fiyatları el yakıyor. Biz de mecburen ucuz olan etlere yöneldik. Tavuk ve böbrek aldım. Sakatat fiyatları marketlere göre daha uygundur. Böbreği 8 liraya aldım. Tavuk diğer yerlerde 22 lirayken, burada 16 liraya aldım” diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Haşimiye Meydanı'nda bulunan sakatatçılar çarşısında dalağın kilosu 4 lira, dana böbreği 8 lira, dana yüreği 14 lira, kuzu yüreği 30 lira ve dana ciğeri 30 liradan satılıyor.

Dana yüreğin faydaları;

Öncelikle belirtelim ki; şeker, diyabet, tansiyon problemi, damar tıkanıklığı ve kolesterol sorunu olanlar sakatat tüketimini uzman kontrolünde yapmalıdırlar. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz yoksa haftada bir yiyerek etkilerinden faydalanabilirsiniz.

Sakatat türleri arasında tadı kırmızı ete en yakın olan tür yürektir. Düzenli olarak yürek tüketildiğinde kansızlık problemi ortadan kalkabilir ve vücutta demir eksikliği varsa bu sorun ortadan kalkabilir.

B12 vitamini açısından son derece zengindir. B12 ise vücudumuz için en kıymetli bileşendir.