Soğan Dolması tarifi! MasterChef soğan dolması özel tarifi: Soğan dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Soğan dolması tarifi merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef soğan dolması tarifi yapılıyor. Peki, soğan dolması nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte adım adım soğan dolması yapılışı…

Sedef Karatay

Soğan dolması nasıl yapılır, sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Evde Soğan dolması tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 6-8 adet orta boy kuru soğan
  • 1,5 su bardağı pirinç
  • 2 adet kuru soğan (iç harç için, ince doğranmış)
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Tuz (damak zevkine göre)
  • Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)
  • Sosu için: 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1,5 su bardağı sıcak su

TARİF

  • Soğanları hazırlayın: Kuru soğanların kabuklarını soyun. Ortadan yarık açmadan, boyuna derin kesikler atın. Kaynar suda 5 dakika haşlayın, ardından soğuk suya alarak katlarını dikkatlice ayırın.
  • İç harcı hazırlayın: Bir tavada zeytinyağında ince doğranmış soğanları pembeleştirin. Domates ve biber salçasını ekleyip kavurun. Yıkanmış pirinci ilave edin ve birkaç dakika daha kavurun. Baharatları, tuzu, ince doğranmış maydanozu ve isteğe bağlı nar ekşisini ekleyerek karıştırın.
  • Dolmaları sarın: Haşlanıp katları ayrılmış soğan yapraklarının içine hazırladığınız iç harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın. Sardığınız dolmaları tencereye yan yana dizin.
  • Sosu hazırlayın: Küçük bir kasede domates salçasını, zeytinyağını ve sıcak suyu karıştırarak açın. Bu sosu dolmaların üzerine gezdirin. Dolmaların hafif üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
  • Pişirin: Dolmaların dağılmaması için üzerine bir tabak kapatın. Kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
  • Servis: Pişen soğan dolmalarını sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz. Yanında yoğurt veya salata ile sunumu tamamlayın.
  • Püf noktası: Soğanları haşlarken fazla yumuşamamasına dikkat edin, böylece sarma işlemi daha kolay olur. İç harca damak zevkinize göre sumak veya limon suyu ekleyerek farklı bir aroma katabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

