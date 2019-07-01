Soğanların aylarca taze kalmasına yardımcı olacak yöntem

Satın aldığımız kuru soğanlar evde beklerken bir süre sonra yeşillenmeye, yumuşamaya, su salmaya ve küflenmeye başlar. Hal böyle olunca yemeklerde bolca kullandığımız soğan, lezzetini kaybeder. Bununla da kalmaz yemeğin tadını da kaçırır. Üstelik maliyeti de yükseldiği için bu durum cebimize de zarar verir. İşte tüm bu ihtimalleri ortadan kaldırmak için size güzel bir 'numara' vereceğiz!

Soğanları genelde buzdolabının dışında, serin ve karanlık bir yerde saklarız. Kiler, bunun için 'mükemmel' bir yerdir. Peki bir soğanın yarısını kullanmak istersek bunun için ne yapacağız? Bu noktada kiler çaresiz kalıyor sevgili okur.

Eğer yarım soğan kullanacaksanız, diğer yarısını çöpe atmaya kalkışmayın. Ertesi gün kalan soğanı kullanabilmek için çözüm yolu derin dondurucudan geçiyor. Buzdolabı soğanlara iyi gelmese de derin dondurucu onları saklamak için oldukça idealdir.

Soğanları dilimledikten sonra derin dondurucuya koymanızı öneriyoruz. Doğradığınız soğanları sıkışık bir şekilde poşetlemeyin ki kullanmak istediğiniz zaman ayırmakta zorluk çekmeyin. Bu sayede dilediğiniz oranda soğan kullanıp kalanını tekrar buzluğa koyabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde kuru soğanları 6 ay boyunca ilk günkü gibi saklamanız mümkün.

