Et dondurucuda kaç ay saklanabilir? Güvenli saklama süreleri açıklandı!

İspanya Gıda Güvenliği ve Beslenme Ajansı (AESAN), dondurulmuş etlerin ne kadar süreyle güvenle saklanabileceğine dair güncel tavsiyelerini paylaştı. Açıklamaya göre, etin dondurucuda kalma süresi etin türüne göre değişiyor.

Uzmanlar, hem gıda güvenliği hem de kalite için etin satın alındıktan sonra vakit kaybetmeden dondurulması ve dondurucu sıcaklığının –18°C ve altında tutulması gerektiğini vurguladı.

ET TÜRÜNE GÖRE DONDURUCUDA SAKLAMA SÜRELERİ

AESAN’ın belirttiği ideal koşullar sağlandığında, etler için önerilen maksimum saklama süreleri şöyle:

Kırmızı et (sığır, dana, kuzu, keçi): En uzun dayanma süresine sahip et grubudur. 12 aya kadar güvenle saklanabilir.

Bütün tavuk ve hindi: 12 aya kadar dondurucuda muhafaza edilebilir.

Parçalara ayrılmış tavuk ve hindi: Daha kısa sürede tüketilmesi gerekir; en fazla 9 ay öneriliyor.

Uzmanlar, karışıklık yaşanmaması için her paketin üzerine dondurulma tarihinin mutlaka yazılmasını tavsiye etti.

DOĞRU SAKLAMA, GÜVENLİ TÜKETİM

AESAN, etlerin hava almayacak şekilde paketlenmesinin ve dondurucunun sık sık açılıp kapatılmamasının kaliteyi korumada önemli olduğunu belirtti. Uygun koşullarda dondurulan etler, besin değerini büyük ölçüde muhafaza ediyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNDE HAYATİ UYARILAR

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, buzdolabı sıcaklığı 4°C’nin üzerine çıkmamalı. Bu sınır aşıldığında bakteri üreme riski hızla artıyor.

Elektrik kesintisinde buzdolabı, yiyecekleri yaklaşık 4 saat güvenli tutabilir.

Tam dolu bir derin dondurucu, güvenli sıcaklığı yaklaşık 48 saat koruyabilir.

Yarı dolu dondurucular ise çok daha hızlı ısınıyor.

Uzmanlar, 48 saat sonunda hala soğuk olan ürünlerin yeniden dondurulabileceğini, ancak tamamen çözülmüş ve oda sıcaklığına yaklaşmış et, balık ve süt ürünlerinin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

ŞÜPHEDE KALMAYIN!

Gıda güvenliği uzmanlarına göre, kokusu, rengi veya dokusu değişmiş ürünlerde risk almamak en doğru yaklaşım. Şüphe duyulan gıdalar, sağlık sorunlarına yol açmamak için atılmalıdır.