Soğanlı yumurta tarifi: Soğanlı yumurta nasıl yapılır?

Soğanlı yumurta tarifini az zamanda çok lezzetli bir öğün hazırlamak istediğiniz zamanlarda kullanabilirsiniz. Verilen malzemeleri kişi sayınıza ya da açlık oranınıza göre artırabilirsiniz. Ayrıca yapımı da sadece birkaç dakika.

MALZEMELER 2 yumurta

1 soğan

1 kaşık tereyağı

Birer tutam tuz ve karabiber