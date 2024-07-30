Soğanlı yumurta tarifi: Soğanlı yumurta nasıl yapılır?

İster çabucak hazırlamanız gereken akşam ya da öğle öğünlerinde isterseniz de kalabalık bir sofrada toplanılan hafta sonu yapılan geç kahvaltılarda hazırlayıp sunabileceğiniz soğanlı yumurta tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Soğanlı yumurta tarifini az zamanda çok lezzetli bir öğün hazırlamak istediğiniz zamanlarda kullanabilirsiniz. Verilen malzemeleri kişi sayınıza ya da açlık oranınıza göre artırabilirsiniz. Ayrıca yapımı da sadece birkaç dakika.
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