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    4. Soğanlı yumurta tarifi: Soğanlı yumurta nasıl yapılır?

    Soğanlı yumurta tarifi: Soğanlı yumurta nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 18:10
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    İster çabucak hazırlamanız gereken akşam ya da öğle öğünlerinde isterseniz de kalabalık bir sofrada toplanılan hafta sonu yapılan geç kahvaltılarda hazırlayıp sunabileceğiniz soğanlı yumurta tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    Soğanlı yumurta tarifi: Soğanlı yumurta nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 2
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Porsiyon 120kal

    Soğanlı yumurta tarifini az zamanda çok lezzetli bir öğün hazırlamak istediğiniz zamanlarda kullanabilirsiniz. Verilen malzemeleri kişi sayınıza ya da açlık oranınıza göre artırabilirsiniz. Ayrıca yapımı da sadece birkaç dakika.

    MALZEMELER

    • 2 yumurta
    • 1 soğan
    • 1 kaşık tereyağı
    • Birer tutam tuz ve karabiber

    TARİF

    • Soğanları piyazlık olacak şekilde doğrayın.
    • Tereyağı koyduğunuz tavada soğanları kavurun.
    • Yumurtaları çırpın ve tavaya ekleyin.
    • Baharatları da ekleyip karıştırarak pişirin.
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    Chef GPT
    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifiHafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi
    Anahtar Kelimeler:
    yumurta soğan
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