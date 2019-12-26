Soğuk algınlığından korunmak için 8 öneri

Dr. Zeydan, soğuk algınlığının kuluçka süresinin 2 veya 3 gün sürdüğünü, sonrasında hastalığın hapşırma, öksürme ve burun akıntısı yoluyla kolayca yayıldığını söyledi. Dr. Zeydan, “Virüsler kapalı ortamlarda oldukça uzun bir süre canlı kalabildiğinden mümkün olduğunca bu gibi yerlerde bulunmamaya özen göstermek gerekiyor. Buralarda hasta kişilerin yaydığı virüsler, sadece solunum yolu ile değil aynı zamanda temas ettikleri eşyalar yoluyla da bulaşabiliyor. Bundan dolayı ortamdaki eşyaları ellemekten kaçınmak, ellenirse de elleri yüze temas ettirmeden sabunlu su ile iyice yıkamak gerekiyor” dedi.

Çocukları çok çabuk etkiliyor

Küçük çocukların soğuk algınlığına yetişkinlere göre çok daha sık ve kolay yakalandığını belirten Dr. Zeydan, bunun en önemli nedeninin ise kreş ve okul gibi kapalı mekanlarda çocukların birbirleri ile yoğun bir şekilde temas halinde olmalarını gösterdi. Dr. Zeydan, çocukların bu gibi yerlerde virüsleri sürekli birbirlerine bulaştırdıklarını, bu nedenle de yetişkinlerin yılda ortalama 2 ila 4 defa soğuk algınlığına yakalanırken çocuklarda ise bu sayının 6-7’ye kadar çıkabildiğini ifade etti.