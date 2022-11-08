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Soğuk eş anlamlısı nedir? Soğuk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk kelimesi dilimiz içerisinde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Genellikle havanın düşük derecelerde olmasını ifade etse de mecaz anlamlarda da kullanılan ve birden fazla anlamı olan bir kelimedir. Cümle içinde tek başına ya da farklı sözcük gruplarıyla birlikte cümle içerisinde kullanılabilen bu kelimenin eş anlamlıları da vardır. Peki, soğuk kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Soğuk eş anlamlısı nedir? Soğuk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Soğuk kelimesi Eski Türkçede "soġık" kelimesinden evrilerek günümüz Türkçesindeki yerini almıştır. Soğuk, düşük dereceli bir havayı temsil etmek için kullanılsa da zamanla yeni anlamlar da kazanmıştır. Cümle içindeki yerine göre sıfat ve zarf olarak kullanılabilen soğuk kelimesi mecaz anlamlara da sahiptir. Soğuk kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

  • Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
  • Üşütecek derecede ısısı olan
  • Isının üşütecek kadar az ya da düşük olması durumu
  • Duygudan, sevgiden yoksun olan, yakın ve içten olmayan, ilgisiz
  • Sevimsiz ya da yersiz, antipatik
  • Cinsel istek duymayan
  • İlgisiz, sevimsiz bir biçimde ya da memnuniyetsizliğini belli ederek

Soğuk kelimesinin anlamları yukarıda maddelerde ifade edildiği gibidir. Soğuk kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Hava çok soğuk olduğu için üzerine ceketini giyerek dışarı çıkmaya karar verdi.
  • Bana bu kadar soğuk davranacaksan artık hayatından çıkmak istiyorum.
  • Bir şeyler yaşamak istemiyor musun, bu kadar soğuk mu kalacaksın bu konuya?
  • Bu soğuk havada dışarı çıkarsan hasta olursun biliyorsun değil mi?
  • Bana soğuk davranmana herhangi bir anlam yükleyemiyorum.
  • Herkese karşı bu kadar soğuk olursan hiçbir arkadaşın kalmayacaktır.
  • Bu yıl soğuklar biraz erken geldi, sobaları yakmaya başlamalıyız diye düşünüyorum.
  • O kadar soğuk biriydi ki çevresinde tek bir arkadaşı bile kalmamıştı.
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Soğuk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Soğuk kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır ve bu kelimeler cümlenin anlamına göre soğuğun yerine kullanılabilirler. Soğuk birden fazla anlama sahip olduğu için eş anlamlısı olan kelimeleri kullanırken cümleyi kontrol etmek gerekir. Soğuk eş anlamlısı kelimeler:

  • Antipatik
  • Dargın
  • İtici
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Soğuğun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Soğuğun eş anlamlısı olan kelimelerle pek çok cümle kurulabilmektedir. Soğuk kelimesinin eş anlamı olan antipatik, dargın ve itici kelimeleriyle ilgili örnek cümleler:

  • Bana bu kadar dargın olduğunu bilseydim, özür dilemekte bu kadar gecikmezdim.
  • O kadar itici biri gibi duruyorsun ki insanlar yanına yaklaşmakta iki defa düşünüyor.
  • Ben o kadar senin için yoldan geldim, dargınlık hiç yakışıyor mu?
  • Bu kadar antipatik olmana herhangi bir mana veremiyorum, biraz samimi olmayı falan mı denesen acaba?
  • Bu aramızdaki dargınlık nasıl başlamıştı ben cidden hatırlamıyorum.
  • Antipatik birisi olmayı bıraktığında, çevrende gerçek arkadaşların olacaktır.
  • Bence aramızda süren bu dargınlığa bir son vermenin zamanı geldi.
  • Elinden geldiğince itici olmaya çalışıyorsun bence hiç gerek yok.
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