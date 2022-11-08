Soğuk eş anlamlısı nedir? Soğuk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Soğuk kelimesi Eski Türkçede "soġık" kelimesinden evrilerek günümüz Türkçesindeki yerini almıştır. Soğuk, düşük dereceli bir havayı temsil etmek için kullanılsa da zamanla yeni anlamlar da kazanmıştır. Cümle içindeki yerine göre sıfat ve zarf olarak kullanılabilen soğuk kelimesi mecaz anlamlara da sahiptir. Soğuk kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

Isısı düşük olan, sıcak karşıtı

Üşütecek derecede ısısı olan

Isının üşütecek kadar az ya da düşük olması durumu

Duygudan, sevgiden yoksun olan, yakın ve içten olmayan, ilgisiz

Sevimsiz ya da yersiz, antipatik

Cinsel istek duymayan

İlgisiz, sevimsiz bir biçimde ya da memnuniyetsizliğini belli ederek

Soğuk kelimesinin anlamları yukarıda maddelerde ifade edildiği gibidir. Soğuk kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Hava çok soğuk olduğu için üzerine ceketini giyerek dışarı çıkmaya karar verdi.

Bana bu kadar soğuk davranacaksan artık hayatından çıkmak istiyorum.

Bir şeyler yaşamak istemiyor musun, bu kadar soğuk mu kalacaksın bu konuya?

Bu soğuk havada dışarı çıkarsan hasta olursun biliyorsun değil mi?

Bana soğuk davranmana herhangi bir anlam yükleyemiyorum.

Herkese karşı bu kadar soğuk olursan hiçbir arkadaşın kalmayacaktır.

Bu yıl soğuklar biraz erken geldi, sobaları yakmaya başlamalıyız diye düşünüyorum.

O kadar soğuk biriydi ki çevresinde tek bir arkadaşı bile kalmamıştı.

Soğuk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Soğuk kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır ve bu kelimeler cümlenin anlamına göre soğuğun yerine kullanılabilirler. Soğuk birden fazla anlama sahip olduğu için eş anlamlısı olan kelimeleri kullanırken cümleyi kontrol etmek gerekir. Soğuk eş anlamlısı kelimeler:

Antipatik

Dargın

İtici

Soğuğun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Soğuğun eş anlamlısı olan kelimelerle pek çok cümle kurulabilmektedir. Soğuk kelimesinin eş anlamı olan antipatik, dargın ve itici kelimeleriyle ilgili örnek cümleler: