Katkı eş anlamlısı nedir? Katkı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk toplumunun yüzyıllar boyunca farklı topluluklarla temas hâlinde olması hem kültürlerini hem de bu kültürün bir parçası olan dillerini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu temas ile birlikte bünyesine pek çok farklı dilden kelimeler katmıştır. Fakat aynı zamanda Eski Türkçede kullanılan ve günümüze kadar gelen kelimeler de vardır. Örneğin "katkı" Türkçe kökenli bir kelimedir. "kat-" fiil kökü aldığı yapım ekiyle türemiş ve “katkı” hâlini almıştır. Katkının Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım.

Bir oluşuma katılan başka bir madde, ek.

Metal ve alaşımların hazırlanması esnasında içlerine katılan değişik nitelikteki maddeler.

Düğün günü davetlilerin öğleye kadar gönderdikleri armağan.

Tutkalı koyulaştırmak amacı ile kullanılan mineraller ya da organik maddeler.

Katkı ile örnek cümleler kurmak gerekirse şu cümleleri örnek verebiliriz:

Eğitimime katkı sağlayan öğretmenlerimin emeğini asla unutmayacağım.

Bu girişime katkısı o kadar büyüktü ki onu hissedar yapmaya karar verdik.

Kültürel birikimime en büyük katkıyı Türk yazarlar yapmıştır.

Katkı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Katkı eş anlamlısı olan iki kelime vardır. Katkıyla aynı anlama gelen bu sözcükler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Fakat burada önemli olan sözcüğün hangi anlamda kullanıldığıdır. Cümle bağlamını kontrol etmeden eş anlamlıları kullanmak anlatım bozukluğuna neden olur. Bundan dolayı önce cümlenin bağlamı kontrol edip sonrasında anlamdaş seçimi yapmak çok daha doğru olacaktır. Katkının eş anlamlısı kelimeler:

Yardım

Ulama

Katkının eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Katkı kelimesinin eş anlamı olan yardım ve ulama sözcüğü ile örnek cümleler ise şu şekildedir: