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Prensip eş anlamlısı nedir? Prensip kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prensip kelimesi, esas olarak alınan temel düşünceyi, temel inancı ya da temel unsuru tanımlayan bir kelimedir. Dilimize Fransızcadan geçmiş olan prensip kelimesiyle aynı anlama gelen ancak farklı yazılan kelime de bulunur. Bu kelimeye eş anlamlı kelime denir. Eş anlamlı kelimeler farklı ifade edilseler de benzer ve aynı anlamı taşırlar. Fransızcadan alıntılanan prensip kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Prensip eş anlamlısı nedir? Prensip kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fransızcada "ilke" anlamına gelen "principe" sözcüğünden alıntı olan prensip kelimesi, günlük konuşmalarda sık sık kullanılmaktadır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen prensip kelimesi eski dönemlerde "mebde, asıl, kaide" anlamlarında kullanılsa da günümüzde biraz daha farklı bir anlamda kullanılır.

Türk Dil Kurumuna göre de prensip sözcüğü, "ilke" manasına gelmektedir. Her bireyin kendine has koymuş olduğu birtakım kurallar vardır. Bu kurallar o bireyin hayata bakış açısına göre şekillenmektedir. Genel kabul görmüş bu kurallara da bireyin şahsi prensipleri denilmektedir.

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Prensip kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Prensip eş anlamlısı olan sözcüğün cümle içerisinde kullanımı o cümlenin manasını değiştirmemektedir. Prensip kelimesinin eş anlamı olan kelime prensip yerine kullanılır hatta prensibe göre daha sık kullanılır. Prensibin eş anlamlısı olan sözcük:

  • İlke
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Prensibin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler ifadelerde birbirleri yerine kullanılabilirler. Bu kullanım cümlede herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz. Prensip kelimesinin eş anlamı olan ilke kelimesiyle ilgili çeşitli örnek cümleler kurmak mümkündür. Prensip kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • İlkelerinden kesinlikle ödün vermeyen insanları çok seviyorum.
  • Dürüst olmak senin en temel ilken olmalı.
  • Onu birkaç hafta bazı ilkelerinden fedakârlık yapmaya mecbur bırakıyordu.
  • İş hayatında prensip sahibi insanların sayısı daha fazla olmalı.
  • Türkçülüğün ilk temellerinden biri de bu "halka doğru" ilkesidir.
  • Tüm ilkelerde beklenen anlaşmalar sağlanamadığı için ortaklık bozuldu.
  • Şu hayatta yalan söylememek en temel ilkemdir.
  • İlkeli bir birey olabilmek için ömrü boyunca savaştı.
  • İlkelerine sıkı sıkıya bağlıydı, ne olursa olsun asla vazgeçmezdi.
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