Prensip eş anlamlısı nedir? Prensip kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fransızcada "ilke" anlamına gelen "principe" sözcüğünden alıntı olan prensip kelimesi, günlük konuşmalarda sık sık kullanılmaktadır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen prensip kelimesi eski dönemlerde "mebde, asıl, kaide" anlamlarında kullanılsa da günümüzde biraz daha farklı bir anlamda kullanılır.

Türk Dil Kurumuna göre de prensip sözcüğü, "ilke" manasına gelmektedir. Her bireyin kendine has koymuş olduğu birtakım kurallar vardır. Bu kurallar o bireyin hayata bakış açısına göre şekillenmektedir. Genel kabul görmüş bu kurallara da bireyin şahsi prensipleri denilmektedir.

Prensip kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Prensip eş anlamlısı olan sözcüğün cümle içerisinde kullanımı o cümlenin manasını değiştirmemektedir. Prensip kelimesinin eş anlamı olan kelime prensip yerine kullanılır hatta prensibe göre daha sık kullanılır. Prensibin eş anlamlısı olan sözcük:

İlke

Prensibin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler ifadelerde birbirleri yerine kullanılabilirler. Bu kullanım cümlede herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz. Prensip kelimesinin eş anlamı olan ilke kelimesiyle ilgili çeşitli örnek cümleler kurmak mümkündür. Prensip kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler: