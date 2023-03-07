Soğuk günlerde içinizi ısıtacak, tadına doyum olmayacak orijinal sıcak çikolata nasıl yapılır?

İsviçre ve İtalya, sıcak çikolata denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden. Bu ülkeler, yöresel sıcak çikolata tarifleri ile çikolata severlere âdeta lezzet şöleni sunuyor. İsviçre usulü sıcak çikolata daha çok baharatımsı notalara sahipken İtalyan usulünde daha yumuşak bir tat ön plana çıkıyor. Hangi yöresel tarifin sizin damak tadına daha çok uyacağını merak ediyorsanız gelin, vereceğimiz tariflerle bunu birlikte keşfedelim. Üstelik soğuk günlerde içinizi ısıtacak bu tariflerin hazırlanması ve sunumu için sadece 10 dakikanızı ayırmanızın yeterli olacağını da es geçmeyelim!

"Ben yoğun kakao tadından hoşlanıyorum." diyorsanız işte karşınızda İsviçre tarifi!

İsviçreliler, sıcak çikolata tariflerinde şeker yerine daha çok baharatları ön planda tutuyorlar. Böylece çikolatanın ağırlığı çeşitli baharatlarla kırılıyor ve ortaya âdeta bir lezzet şöleni çıkıyor. Siz de çikolatanın daha önce hiç hissetmediğiniz her bir notasını tadıyor ve bambaşka bir deneyim yaşıyorsunuz.

İsviçre usulü sıcak çikolata tarifi için gerekli olan tüm malzemeler kolayca erişebileceğiniz nitelikte. Yine de malzemeleri gördüğünüzde "Yok artık, nasıl olur?" diye şaşırıp kalabilirsiniz. Ama ilk yudumdan itibaren İsviçrelilerin damak zevkine hayran kalacağınızı belirtelim.

Malzemeler

0,5 litre süt

1 çay kaşığı karabiber

Bir tutam tuz

Yarım çubuk tarçın

Yarım paket şeker vanilin

50 gram bitter çikolata

Yapılışı

Sütü, tuzu, karabiberi, tarçını ve vanilini bir tencereye alıp orta ateşte kaynayana kadar karıştırın.

Bu esnada bitter çikolatayı rendeleyin. Çikolataları çok küçük parçalara ayırmak, daha kolay şekilde homojen bir karışım elde etmenize yardımcı olur.

Karışım kaynamaya başladıktan sonra tenceredeki malzemeleri 2-3 dakika kadar kaynatıp baharatların aromalarının iyice ortaya çıkmasını sağlayın.

Rendelediğiniz bitter çikolatayı karışıma ilave edin ve karışım homojen bir hâl alana kadar malzemeleri karıştırmaya devam edin.

Sıcak çikolatanız hazır! İçeceğinizi yudumlarken kakao tadını daha yoğun hissetmek isterseniz tenceredeki karışımı bir fincana aktardıktan sonra içeriğinizin üzerine dilimlenmiş çikolatalar ekleyebilirsiniz.

Damak zevkinize göre içeceğinizin yanında çikolatalı pasta veya kurabiye gibi tatlılar servis edebilirsiniz. Dilerseniz sıcak çikolatanızın üzerine Hindistan cevizi ya da fındık parçaları ekleyebilir ve böylece içeceğinizin lezzetinizi taçlandırabilirsiniz.

Sıcak çikolatadan yoğun bir bitter tadı almak istiyorsanız bitter çikolatayı Godiva Bitter Çikolata gibi kakao oranı yüksek gıdalardan seçebilir ve böylece sıcak çikolatanızın tadını daha yoğun şekilde alabilirsiniz.

"Sıcak çikolatamın içimi yumuşak olsun." diyenlerdenseniz İtalyan usulü tarifimiz size gelsin

İtalyan usulü sıcak çikolata tarifi, İsviçre usulünün aksine hafif ve şekerli. Böylece özellikle hafif tatlıları sevenler tarafından tercih ediliyor. Elbette şekerin yoğunluğunu ve içeceğinin kıvamını dilediğiniz şekilde değiştirmeniz de mümkün. Bunun için birazdan sıralayacağımız malzemelerin miktarı üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Genellikle ülkemizdeki kafelerde servis edilen sıcak çikolatalara benzediği için bu İtalyan tarifine çabucak aşina olabileceğinizi düşünüyoruz. Gelin, İtalyanların bu özel sıcak çikolatasına daha yakından bakalım:

Malzemeler:

300 mililitre süt

1 yemek kaşığı toz şeker

Bir tutam tuz

Bir yemek kaşığı kakao

1,5 yemek kaşığı mısır ya da buğday nişastası

60 gram rendelenmiş bitter çikolata

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

100 mililitre süt kreması (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bir kabın içine sütü alın ve içine şeker, tuz, kakao, nişasta ve Hindistan cevizi yağını ekleyerek malzemeleri güzelce karıştırın. Bu noktada karışımın topaklanmaması için dikkatli olmanız gerekiyor. Topaklanma sorununun önüne geçebilmek için ocağın altını açmadan önce malzemeleri iyice karıştırın ve sonrasında kısık ateşte pişirmeye başlayın. Dilerseniz tüm malzemeleri Grundig MK 1140 Newline El Mikseri kullanarak kolayca karıştırabilirsiniz. Böylece topaklanmanın önüne geçerek homojen bir karışım elde edebilirsiniz.

Karışım kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını iyice kısın ve 1-2 dakika daha tarifin koyulaşmasını bekleyin.

Ardından rendelenmiş bitter çikolataları tarifin üzerine ekleyin ve malzemeleri tekrar karıştırın. Bu işlemin ardından İtalyan usulü sıcak çikolatanız hazır. Afiyet olsun!

Eğer içeceğinizin daha yumuşak olmasını ve göze de hitap etmesini istiyorsanız bunun için süt kremasından yardım alabilirsiniz. Soğuk kremayı koyulaşana kadar çırpın ve krema kıvam aldıktan sonra sıcak çikolatanın üzerine ekleyin. İsterseniz kremanın üzerine bir miktar daha bitter çikolata serpiştirebilir ve böylece tarifinizin daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz.

"Bu tarifler harika ama bunları hazırlayacak vaktim yok." diyorsanız üzülmeyin!

Aslında bu tarifler çok pratik ancak iş yoğunluğundan veya çeşitli sebeplerden bu tarifleri hazırlamak için yeterli vaktiniz olmuyorsa endişe etmeyin. Kahve Dünyası Sıcak Çikolatalı İçecek Tozu ile lezzetine doyamayacağınız bir deneyim yaşayabilirsiniz. Böylece sıcacık battaniyenizin altında keyif yaparken leziz içeceğinizi yudumlayabilirsiniz.

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