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Soğuk hava dalgası geliyor! Meteoroloji tarih vererek duyurdu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.03.2019 14:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin hava tahminleri ve günlük hava durumu raporu...

Soğuk hava dalgası geliyor! Meteoroloji tarih vererek duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, doğu bölgelerinde bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek yağışların, yarın öğle saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor.

Perşembe günü gelecek soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle yurdun güney ve doğu kesimlerinde (Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) beklenen yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bir hafta süresince Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BU İLLERİ VURABİLİR

Yağışların; Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli'nin kuzey ilçelerinde her gün aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meydana gelebilecek buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalar yaratma ve dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Vatandaşların ve yetkililerin muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe günü kuzeybatı kesimlerden itibaren başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi, doğuda ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Ayrıca yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların, genellikle sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bingöl, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji hava durumu istanbul Ankara izmir

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