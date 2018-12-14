Soğuk havada vücut direncinizi yükseltmeye yarayan besinler

Kuru baklagil tüketimi artırın

Lif oranı son derece yüksek olan kuru baklagilleri menüye dahil edin. Haftanın 2-3 günü kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagilleri tüketebilirsiniz. Düzenli olarak baklagil tükettiğinizde bağışıklık sisteminizi korumuş olacaksınız.

Sarımsak tüketimine dikkat!

Doğal antibiyotik kaynağı olan sarımsaktan faydalanmak için doğru bir şekilde tüketmelisiniz. Sarımsağı yemeklerinizde kavurmak yerine, bütün bir şekilde pişmekte olan yemeğin içine ilave edin. Bu şekilde sarımsağın antioksidan özelliğinden daha fazla yararlanmış olacaksınız.

Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için daha fazla karbonhidrata ihtiyaç duyar. Ancak karbonhidrat ağırlıklı beslenmek sağlığınız için olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bunun yerine az sıklıkta ve az porsiyonda karbonhidrat tüketmelisiniz. Protein ağırlıklı beslenmek bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecektir. Haftanın 4 günü et, balık, tavuk, hindi ve baklagillere sofranızda yer verin.

Vücudun enfeksiyonla savaşmasına destek olan iki önemli antioksidan vardır: C ve E vitamini. Bu nedenle C vitamini yönünden zengin elma, armut, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyveleri bolca tüketin. E vitamini desteği için ise fındık, badem gibi kuruyemişleri beslenme planınıza dahil edin.