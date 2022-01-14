Soğuk kış ayları için enerji ve vitamin dolu lezzet: Pratik ayva tatlısı tarifi

Türkülere dahi konu olan ayva; hem meyve olarak hem komposto ve tatlı olarak tüketilen kış meyvelerinden biri. Soğuk kış aylarında vücut direncini artırmak için meyvelerin yanında karanfil ve tarçın gibi baharatlardan da fazlaca destek alınıyor. Bu baharatlar çaylara bile katılıyor. Peki karanfil, tarçın ve ayvanın bir arada bulunduğu ve tatlı ihtiyacınızı karşılayacak lezzetli bir tarif istemez misiniz? Sunumuyla iştah kabartan ve tam bir vitamin deposu olan ayva tatlısı tarifini sizler için araştırdık. İşte, dillere destan ayva tatlısı tarifi...

AYVA TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

3 adet iri ayva

12 yemek kaşığı toz şeker

4-5 tane karanfil

1 tane çubuk tarçın

Yarım su bardağı ceviz

Üzeri için 100 gram kaymak

3 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

Öncelikle ayvaları yıkayıp kabuklarını soyun.

Ortadan ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkartın.

Çekirdekleri atmayın.

Kenara aldığınız ayvaları limonlu suyla ovarak kararmalarını engelleyin.

Tencereye aldığınız ayvaların üstüne toz şekeri, karanfilleri, çubuk tarçını ve ayva çekirdeklerini ilave edin.

Ayva çekirdekleri tatlınıza renk verecek.

1 su bardağı suyu ekleyerek kısık ateşte kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başladıktan sonra kalan 3 bardak sıcak suyu da ilave ederek çok kısık ateşte rengi gül kurusuna dönene kadar 1 saat kadar pişirin.

Ayvaları pişirirken arada ters çevirerek eşit derecede pişmesini sağlayın.

Piştikten sonra borcama dizip fırına verin. Suyu azalmışsa 1 bardak daha ekleyin ve fırında suyunu çekene kadar pişirin.

Sonrasında çıkarıp soğumaya bırakın.

Borcamın kenarlarında kalan şerbetli suyu ayvalar üzerinde gezdirin.

Ayvaları yarım saat dinlendirin.

Servis yaparken tabaklara koyduğunuz tatlıların üzerine tepsideki şerbetten gezdirin.

Bir kaşık yardımıyla her bir ayvanın üzerine biraz kaymak koyun.

Robotta çektiğiniz ceviz içini tatlının üzerinde gezdirin.

Dilerseniz damak zevkinize göre ceviz yerine Antep fıstığı da kullanabilirsiniz.

Ayva tatlısı hazır. Afiyet olsun!



