Soğuk savaş döneminde inşa edilmişti! Uçurumda asılı kaldı

İngiltere’nin kuzeyinde bulunan Yorkshire'da çekilen görüntüler gündem oldu. Yorkshire kıyısında, Soğuk Savaş döneminde inşa edilen bir nükleer sığınak, deniz erozyonu nedeniyle uçurumun kenarında asılı halde kaldı.
Kıyı şeridindeki aşınmanın ilerlemesiyle birlikte sığınağın bulunduğu alanın büyük bölümü denize doğru kayarken, sığınak ise denize düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Tunstall kıyılarında etkili olan erozyon, tarihi yapıları tehdit ederken bu görüntüler ülkede gündem oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum