Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Soğuk savaş döneminde inşa edilmişti! Uçurumda asılı kaldı

İngiltere'nin kuzeyinde meydana gelen deniz erozyonunun yarattığı tahribat gözler önüne serildi.

Soğuk savaş döneminde inşa edilmişti! Uçurumda asılı kaldı

İngiltere’nin kuzeyinde bulunan Yorkshire'da çekilen görüntüler gündem oldu. Yorkshire kıyısında, Soğuk Savaş döneminde inşa edilen bir nükleer sığınak, deniz erozyonu nedeniyle uçurumun kenarında asılı halde kaldı.

Soğuk savaş döneminde inşa edilmişti! Uçurumda asılı kaldı 1

ALAN DENİZE DOĞRU KAYDI

Kıyı şeridindeki aşınmanın ilerlemesiyle birlikte sığınağın bulunduğu alanın büyük bölümü denize doğru kayarken, sığınak ise denize düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Tunstall kıyılarında etkili olan erozyon, tarihi yapıları tehdit ederken bu görüntüler ülkede gündem oldu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir zamanlar her evde vardı! Şimdi o meslek yok olmak üzere...Bir zamanlar her evde vardı! Şimdi o meslek yok olmak üzere...
22 Ocak burç yorumları: Kova'nın aydınlığı, Balık'ın empatisi ve Akrep'in aşk arayışı22 Ocak burç yorumları: Kova'nın aydınlığı, Balık'ın empatisi ve Akrep'in aşk arayışı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.