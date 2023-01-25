Siyah zıt anlamlısı nedir? Siyahın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Siyah kelimesi konuşma dilinde oldukça fazla kullanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcük aynı zamanda zıt anlamlı karşılığı olan kelimeler arasındadır. Bu sözcük dilimize Farsçadan girmiştir. Farsçada kara anlamına gelen “siyāh” kelimesinden alıntıdır ve dilimizde de benzer bir manada kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre siyah sözcüğünün anlamları:

(İsim) Kara

(Sıfat) Bu renkte olan

(İsim) Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü

Ayrıca siyah kelimesinin içerisinde geçtiği “siyah beyaz", "kuzguni siyah", "siyah nokta", "siyah ırk” gibi birleşik sözcükler de bulunmaktadır.

Siyah kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Siyah sözcüğü gündelik hayatımızda çok sık kullandığımız kelimelerden biridir. Bu sözcüğü günlük konuşma dilinde genellikle herhangi bir şeyin rengini belirtmek için kullanırız. Renk dışında kullanıldığı birçok farklı alanda vardır. Siyah zıt anlamlısı da en az kendisi kadar sık kullanılır. Siyahın zıt anlamlısı olan sözcük:

Ak

Beyaz

Ak ve beyaz kelimesi siyah sözcüğünün renk anlamı açısından tam aksini ifade etmektedir. İki sözcük mana yönünden birbirinin tam tersini belirtiyorsa zıt anlamlı olarak kabul edilir. Siyah kelimesi adından da belli olduğu üzere karalığı, koyuluğu temsil ederken beyaz ve ak kelimeleri ise açık rengi, aydınlığı temsil eder.

Siyahın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamca birbiriyle çelişen sözcükler zıt yani karşıt anlamlı olarak tabir edilir. Bu bağlamda siyah kelimesinin karşıt anlamlı karşılığı beyaz sözcüğüdür. Siyah kelimesinin zıt anlamı olan bu sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmak gerekirse: