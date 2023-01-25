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Sık zıt anlamlısı nedir? Sık kelimesinin zıt anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

24.01.2023 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcükte anlam bilgisi konularından biri karşıt anlamlı kelimelerdir. Zıt anlamlı olarak da tabir edilen karşıt anlamlı sözcükler, mana yönünden birbirinin tam aksini anlatan kelimelere denmektedir. Türkçemizde bazı sözcüklerin zıt anlamlı karşılığı mevcutken bazılarının ise mevcut değildir. Zıt anlamlı sözcükler cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde herhangi bir anlam bozukluğuna neden olmaz. Peki, sık sözcüğünün zıt anlamlısı nedir?

Sık zıt anlamlısı nedir? Sık kelimesinin zıt anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Sık kelimesi, zıt anlamlı karşılığı olan sözcükler arasında yer almaktadır. Sık kelimesinin zıt anlamlısı olan tek bir sözcük vardır. Sık sözcüğü Eski Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçe “sık“ kelimesinden evrilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin birden fazla manası vardır:

  • (Sıfat) Benzerleri arasında çok az mesafe olan
  • (Sıfat) Çok olan, çok bulunan
  • (Zarf) Az mesafelerle, birbiri ardınca
  • (Zarf) Aralarında az mesafe bırakılarak

Seyrek sözcüğünün içerisinde geçtiği “sık otlatma", "sıkboğaz", "sık sık” gibi birleşik kelimeler de dilimizde çok fazla kullanılmaktadır.

Sıcak zıt anlamlısı nedir? Sıcak zıt anlamlısı nedir?

Sık kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sık kelimesi günlük konuşma dilinde veya yazılı metinlerde çok fazla karşımıza çıkmaktadır. Cümle içerisinde genellikle sıfat veya zarf göreviyle kullanılır. Sık sözcüğü zıt anlamlısı olan sözcüklerden biridir. Bir kelimenin zıt anlamlı karşılığı olabilmesi için o kelimenin mana açısından tam aksini ifade etmesi gerekir. Bu bağlamda sık zıt anlamlısı olan sözcük:

  • Seyrek

Seyrek kelimesi "Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan" anlam açısından sıkın zıt anlamlısı bir kelimedir. Sık kelimesi kadar seyrek sözcüğü de birçok kişi tarafından çok fazla kullanılır. Sık sözcüğünün birçok farklı alanda kullanımı mevcuttur. Ender bulunan şeyler için seyrek kelimesi kullanılırken daha çok bulunan şeyler için sık sözcüğü kullanılmaktadır.

Seyrek zıt anlamlısı nedir? Seyrek zıt anlamlısı nedir?

Sıkın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlam bakımından birbirinin tam aksini anlatan sözcükler zıt yani karşıt anlamlı olarak tabir edilmektedir. Sık kelimesinin zıt anlamı olan seyrek kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Amcamın bahçesindeki seyrek fidanlar çok güzel duruyordu.
  • Kardeşim, kitaplığına dizdiği seyrek kitaplar arasında istediğini bulmakta zorlanıyordu.
  • Seyrek saçları olduğu için kel kalmaktan korkuyordu.
  • Sokak başında gördüğüm seyrek tüylü kedi çok tatlıydı.
  • Yemeğin içinde seyrek et parçaları çok lezzetliydi.
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